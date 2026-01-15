Christiane Endler vuelve a hacer historia para el fútbol chileno. Este 15 de enero, Electronic Arts, conocido como EA por sus siglas, anunció el Equipo del Año (TOTY) masculino y femenino de EA SPORTS FC, y la arquera nacional fue incluida como titular en el once ideal femenino de 2025, siendo la única representante chilena y sudamericana presente en la selección.

El reconocimiento confirma a la portera del Olympique de Lyon como una de las mejores del mundo en su posición, en una instancia clave del calendario de Ultimate Team, donde millones de votos de los fanáticos determinan a las figuras más destacadas del año.

Para Endler, este nuevo logro consolida su estatus de referente global y vuelve a posicionar a Chile en la élite del fútbol internacional.

Endler, Mbappé y más entre las figuras de los TOTY

Los TOTY masculinos y femeninos quedaron conformados de la siguiente manera:

Equipo del Año Femenino EA SPORTS FC 2025

Christiane Endler (Lyon-Chile) en el arco; Lucy Bronze (Chelsea-Inglaterra), Millie Bright (Chelsea-Inglaterra), Leah Williamson (Arsenal-Inglaterra) y Selma Bacha (Lyon-Francia)en defensa; Aitana Bonmatí (Barcelona-España), Mariona Caldentey (Arsenal-España) y Alexia Putellas (Barcelona-España) en la zona media; finalmente, en ataque aparecen Claudia Pina (Barcelona-España), Ewa Pajor ( Barcelona-Polonia) y Alessia Russo (Arsenal-Inglaterra) en ataque.

La chilena sigue haciendo historia para el fútbol chileno, ahora en el mundo digital.

Equipo del Año Masculino EA SPORTS FC 2025

Gianluigi Donnarumma (Manchester City–Italia) en el arco; Jules Koundé (FC Barcelona–Francia), William Saliba (Arsenal–Francia), Virgil van Dijk (Liverpool–Países Bajos)y Nuno Mendes (PSG–Portugal) en defensa; Pedri (FC Barcelona–España), Declan Rice (Arsenal–Inglaterra) y Vitinha (PSG–Portugal) en la zona media; finalmente, en ataque aparecen Ousmane Dembélé (PSG–Francia), Erling Haaland (Manchester City–Noruega) y Kylian Mbappé (Real Madrid–Francia).

Mientras tanto, Lucy Bronze y Kylian Mbappé fueron elegidos como capitana y capitán inaugurales del TOTY, destacando su liderazgo y rendimiento durante la temporada 2025.