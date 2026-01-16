Pese al incierto futuro de Lionel Messi, nuevamente se abre la opción de llegar a Newell´s Old Boys y, de esta manera, ser compañero de Gabriel Arias. Esto a pedido de los propios entrenadores del club, Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes expresaron que harán todo lo que esté a su alcance por convencer a Leo que llegue a la ‘Lepra’.

En conversación con Sportscenter, en ESPN, quien habló primero fue Orsi: “Obviamente, a todo el mundo Newell’s y nosotros incluidos, nos parecería hermoso que exista la posibilidad de jugar en su club, en su club de origen y en su ciudad natal”, afirmó. Para luego asegurar que “estaría buenísimo que pudiera pasar. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tener a Messi en Newell’s“.

Su compañero de puesto, Sergio Gómez dijo: “No hablamos nunca con él, pero sería un sueño. Para nuestra gente y para todo el país. Sería un sueño para todos los argentinos que Messi pudiera recorrer todas las canchas de nuestro fútbol”.

El destino de Lionel Messi posterior a la Copa del Mundo no está confirmado, porque si bien tiene contrato hasta fines de 2028 en Inter Miami, ya dijo que era posible que no dispute la edición siguiente de la cita planetaria. Lo que causaría un cercano retiro con la selección argentina, tal y como lo hizo recientemente Ángel Di María.

Y si es que Leo quisiera seguir el paso de uno de sus mejores amigos en la albiceleste, es probable que una vez finalizado el mundial, piense en comenzar a cerrar su carrera, partiendo por unirse al equipo donde hoy está Gabriel Arias y luchar por las competencias en Argentina.

Los vínculos que unen a Lionel Messi con Newell´s Old Boys

En una entrevista en 2017, Lionel Messi dijo que le encantaría jugar en Newell’s: “Va pasando el tiempo y las ganas están siempre; me encantaría jugar en Newell’s, era mi sueño de chiquito. Pero no sé qué va a pasar, dónde voy a estar, cómo voy a estar para volver”.

También añadió que es un sueño que tiene desde que es niño: “Me encantaría y siempre lo dije, y ojalá pueda ser así y pueda jugar en Newell’s, que es lo que siempre soñé de chiquito”, lo que hasta la actualidad, tiene ilusionada al hincha de la ‘Lepra’.

De llegar al fútbol argentino, nuevamente Lionel Messi podría jugar con un arquero chileno. Tal y como lo hizo cuando Claudio Bravo llegó a Barcelona, cuando compartieron camarín y formaron un buen lazo.

Claudio Bravo y Lionel Messi en las clasificatorias rumbo a Rusia 2018.Foto: Andres Pina/Photosport

