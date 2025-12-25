Es tendencia:
Por culpa de Messi: U de Chile en riesgo de suspender amistoso internacional en Perú

Los azules tienen pactado un partido ante Universitario en Lima; sin embargo, la presencia del astro argentino en ese país, pone en duda el lance.

Por Alfonso Zúñiga

Amistoso de la U en Perú corre riesgo de suspenderse por culpa de Messi
© Photosport/Getty ImagesAmistoso de la U en Perú corre riesgo de suspenderse por culpa de Messi

Universidad de Chile ya tiene en agenda dos partidos amistosos internacionales previo al inicio de la temporada 2026 en Liga de Primera. Uno de ellos será frente a Newell’s Old Boys de Argentina. El otro, en Perú ante Universitario.

El encuentro ante el tricampeón incaico se llevaría a cabo el sábado 24 de enero desde las 22:00 horas (de nuestro país) en el Estadio Monumental de Lima. Pero ahora este encuentro se pone en condicional, por culpa del argentino Lionel Messi.

¿Por qué Messi puede provocar suspensión del amistoso en U de Chile?

La cosa es así. 48 horas antes que Universitario anunciara el amistoso ante los azules, su máximo archirrival como Alianza Lima, comunicó en sus redes sociales que disputará un juego de preparación ante nada menos que el Inter Miami.

El tema es que el duelo de los “Íntimos” contra el equipo de Messi se jugará el mismo día, sábado 24 de enero, y a la misma hora que el amistoso que sostendrá la U ante los “cremas”. Una coincidencia que prendió las alarmas en Perú.

El Ministro del Interior de ese país, Vicente Tiburcio, señaló a RPP Noticias que “no nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Se convocó a todos los actores para una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar. Tendrán que buscar otra fecha para garantizar ambos juegos”.

¿Qué puede pasar con el cotejo?

Medios del Perú afirman que la viabilidad del encuentro de la U de Chile ante Universitario quedará en manos de la Disede (Dirección de Seguridad Deportiva), quien determinará si se podrá jugar éste y el amistoso del cuadro de Messi.

Si llega a suspenderse el compromiso, complica la preparación de los azules para la temporada 2026, pues a la semana siguiente arranca la Liga de Primera.

Así terminaron los azules en 2025

