Inter Miami ha protagonizado una de las semanas más intensas del último tiempo. La visita a Donald Trump en la Casa Blanca, liderada por Lionel Messi, se robó todas las miradas y fue tema de conversación en todo el planeta fútbol.

Pero este sábado volvió a jugar por la MLS y consiguió un contundente triunfo ante el DC United. Con goles de Rodrigo De Paul y justamente Messi, vencieron por 2-1 a su rival en el M&T Bank Stadium en Baltimore.

Lo llamativo fue que el resultado pasó a segundo plano por la declaración de Jorge Más, el dueño de la franquicia que comanda Inter Miami.

El empresario abordó el tema del salario de su máxima figura y sin pelos en la lengua confesó el monto que invierte en el campeón del mundo. “Vale cada centavo”, recalcó a L’Equipe.

¿Cuándo gana Lionel Messi en Inter Miami?

Según informa el prestigioso medio francés L’Equipe, el contrato de Lionel Messi con Inter Miami es uno de los más altos de la plantilla.

“Le pagó a Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año, si sumás todo“, enfatizó Jorge Más. El tema es que según el reglamento de la MLS el tope salarial este 12 millones. Lo que no está ni cerca de los 450 mil que recibe Maximiliano Falcón.

Ahora acá viene la pillería para tener entre los mejores pagos a Messi. Según informó sitio francés, a esa cifra inicial se le suman la valoración del club -más de 1300 millones- donde se contabilizan los patrocinadores que llegaron solo por la figura del campeón del mundo.

“La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros”, complementó el empresario sobre su máxima figura.

En resumen: