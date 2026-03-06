El campeón con Universidad de Chile que sorprendió en visita del Inter Miami a Donald Trump

Sorpresa mundial causó la visita del Inter Miami a la Casa Blanca. El elenco liderado por Lionel Messi llegó a la ceremonia y fue recibido por Donald Trump con quien mantuvieron una larga charla en la previa del Mundial 2026. Lo que tuvo hasta una aparición de un ex Universidad de Chile.

El cuadro de las garzas celebró la conquista de la MLS Cup y todo el plantel cumplió con el itinerario de visitar al Presidente de Estados Unidos. “Ustedes son todos bellos. No hay ningún jugador feo”, bromeó el mandatario al equipo que contó con Maximiliano Falcón y Luis Suárez entre otras de sus estrellas.

Por su parte, Lionel Messi le hizo entrega de un presente a Trump que consistió en un balón firmado por todo el plantel y además de la camiseta con el dorsal 47 que tanto le agrada al mandatario. “He recibido muy buenos jugadores en la Casa Blanca, pero no ganan. Tu ganaste, tú eres lo mejor de lo mejor”, reconoció sobre el trasandino.

El campeón con la U que visitó a Donald Trump

Pero hubo un detalle que marcó la visita del Inter Miami a Donald Trump. Lo que se da en medio de los cuestionamientos a Francisco Meneghini tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

Es que varios hinchas azules se percataron que Ángel Guillermo Hoyos también fue parte de la comitiva que visitó la Casa Blanca. El entrenador ahora cumple un rol clave como presidente de operaciones de fútbol del club. Por lo que cumple un rol fundamental en el engranaje del elenco que disputa la MLS.

Ángel Guillermo Hoyos dijo presente en la visita del Inter Miami a Donald Trump (Photo by Win McNamee/Getty Images)

Aparición que fue aplaudida y que revivió el gran cariño que se le tiene al DT. Es que el adiestrador trasandino dejó una huella imborrable hasta el día de hoy en el fútbol chileno. Esto debido a que en el Clausura 2017 logró salir campeón con Universidad de Chile. Hito que no se repite hasta el día de hoy. Por lo mismo, guarda con gran cariño al Romántico Viajero.

Ángel Guillermo Hoyos es el último DT en salir campeón con la U. Lo consiguió en 2017.

“La U de Chile es un grande de Sudamérica por la magnitud de su gente, dirigentes y jugadores. Para mí es un honor haber dirigido. Mi corazón sigue muchas veces ahí. Fui inmensamente feliz”, recalcó tras su salida del Bulla.

