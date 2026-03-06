Tras jugar ante Racing el 7 de diciembre del año pasado, Carlos Palacios no volvió a jugar más por Boca Juniors debido a una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Es más, tuvo que pasar por el quirófano y estará un buen rato de baja.

Publicidad

Publicidad

Pero no todo son malas noticias para el ex Colo Colo, ya que pese a su lesión hay un interesado en reclutarlo y llevarlo a Europa. Tal cual, ya que el talento del chileno captó la atención desde el fútbol ruso.

Fue así que desde Argentina avisaron que el Zenit de Rusia puso sus ojos sobre la Joya y viene con todo para hacerse de la carta del delantero de Boca. Es más, se vienen días claves para la operación.

Publicidad

Publicidad

Así se mueven por Carlos Palacios desde Rusia

Rodolfo Cingolani, periodista de TyC Sports, remeció Boca Juniors con la noticia de que el Zenit de Rusia viene por Carlos Palacios. El comunicador hasta le puso fecha a la operación para que la Joya parta a Europa.

Palacios podría decir adiós a Boca /Getty Images

“A Carlos Palacios lo van a venir a buscar en estos días, por eso tiene que jugar para mostrarse. Lo buscan del Zenit de San Petersburgo”, dijo la citada fuente, aunque dejando en claro que la lesión tiene sin jugar por ahora al chileno.

Publicidad

Publicidad

Al respecto, el hombre de TyC Sports informó que Palacios se mantiene en fase de rehabilitación, ya que tiene para dos meses de baja luego de su operación a la rodilla.

ver también Mientras Carlos Palacios se recupera de operación, Boca Juniors busca fichaje de campeón del mundo

El Zenit es uno de los grandes equipos del fútbol ruso y es conocido por participar en Champions League. Palacios tiene experiencia internacional en Brasil, donde pasó por Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama.