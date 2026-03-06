Pocos esperaban ver alguna vez a Lionel Messi compartiendo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero eso mismo sucedió este jueves, cuando el líder norteamericano recibió al ídolo argentino en la Casa Blanca.

Se trató de un evento de homenaje para el Inter Miami como campeones de la Major League Soccer (MLS). Trump recibió a Messi y al resto de sus compañeros, entre ellos Maximiliano Falcón, por el título.

Toda la atención estuvo sobre la Pulga. De hecho, Messi entró a la Sala Este de la Casa Blanca al mismo paso que Donald Trump y Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami. Más tarde, recibió los elogios del presidente estadounidense, quien declaró que es mejor que Pelé.

“No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno”, dijo Trump.

Tweet placeholder

ver también “Surrealista”: La foto de Maximiliano Falcón con Donald Trump que se tomó las redes sociales

Críticas a Lionel Messi por reunirse con el polémico Donald Trump

En redes sociales, la visita de Lionel Messi a Donald Trump no cayó para nada bien, considerando que el líder norteamericano está en medio de una ofensiva a Irán que tiene en alerta a todo Medio Oriente y que su nombre ha sido muy ligado al fallecido Jeffrey Epstein.

Publicidad

Publicidad

“Viendo a Messi, en este momento histórico, entrar a la Casa Blanca escoltando a Trump, me vuelve a recordar lo gigante que fue Diego Armando Maradona“, es el comentario que gana atención en redes sociales.

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad