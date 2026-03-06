Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

En Argentina critican a Messi por reunirse con Trump: “Diego Maradona fue gigante”

Lionel Messi visitó a Donald Trump con el Inter Miami, algo que generó muchísimas reacciones en Argentina. Lo comparan con Maradona.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
La visita de Messi a Donald Trump deja muchas críticas
© Getty ImagesLa visita de Messi a Donald Trump deja muchas críticas

Pocos esperaban ver alguna vez a Lionel Messi compartiendo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero eso mismo sucedió este jueves, cuando el líder norteamericano recibió al ídolo argentino en la Casa Blanca.

Se trató de un evento de homenaje para el Inter Miami como campeones de la Major League Soccer (MLS). Trump recibió a Messi y al resto de sus compañeros, entre ellos Maximiliano Falcón, por el título.

Toda la atención estuvo sobre la Pulga. De hecho, Messi entró a la Sala Este de la Casa Blanca al mismo paso que Donald Trump y Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami. Más tarde, recibió los elogios del presidente estadounidense, quien declaró que es mejor que Pelé.

“No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno”, dijo Trump.

Tweet placeholder
“Surrealista”: La foto de Maximiliano Falcón con Donald Trump que se tomó las redes sociales

ver también

“Surrealista”: La foto de Maximiliano Falcón con Donald Trump que se tomó las redes sociales

Críticas a Lionel Messi por reunirse con el polémico Donald Trump

En redes sociales, la visita de Lionel Messi a Donald Trump no cayó para nada bien, considerando que el líder norteamericano está en medio de una ofensiva a Irán que tiene en alerta a todo Medio Oriente y que su nombre ha sido muy ligado al fallecido Jeffrey Epstein.

Publicidad

Viendo a Messi, en este momento histórico, entrar a la Casa Blanca escoltando a Trump, me vuelve a recordar lo gigante que fue Diego Armando Maradona“, es el comentario que gana atención en redes sociales.

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Lee también
Fue campeón con la U y ahora sorprende con visita a Trump
U de Chile

Fue campeón con la U y ahora sorprende con visita a Trump

"Surrealista": La foto de Falcón con Trump que se tomó las redes
Colo Colo

"Surrealista": La foto de Falcón con Trump que se tomó las redes

Terminó en el suelo: El bochorno que protagonizó Messi en visita a Puerto Rico
Internacional

Terminó en el suelo: El bochorno que protagonizó Messi en visita a Puerto Rico

Guarello apunta al único jugador de la U que se salva de la crisis
U de Chile

Guarello apunta al único jugador de la U que se salva de la crisis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo