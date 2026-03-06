La Copa Sudamericana empieza a tomar forma, luego de que esta semana se definieran los equipos que jugarán el torneo de ocho países sudamericanos.

Por Chile sacarán la cara Audax Italiano y Palestino, que vencieron a Cobresal y Universidad de Chile, respectivamente. Y se puede sumar O’Higgins si es que queda eliminado ante Deportes Tolima en Copa Libertadores.

Los árabes, participantes habituales del certamen, tienen un buen ranking Conmebol por lo que en el sorteo del 19 de marzo estarán en el bolillero 2.

Distinta suerte correrán los itálicos, que no juegan constantemente torneos internacionales por lo que irán al bolillero 3. Ambos elencos no pueden quedar en el mismo grupo.

Sudamericana con olor a Copa Libertadores

El torneo tendrá la particularidad que habrá al menos ocho campeones de Copa Libertadores, por lo que se espera un campeonato con mucha calidad.

El único cabeza de serie que no ha levantado la Libertadores es América de Cali, que fue vicecampeón de América en cuatro oportunidades.

San Lorenzo, que estará en el bombo 2, se suma a los campeones de América. Incluso puede haber un noveno campeón de Libertadores, si es que Botafogo queda afuera con Barcelona de Ecuador.

Bolillero 1

River Plate

Atlético Mineiro

Sao Paulo

Racing

Gremio

Olimpia

Santos

América de Cali

Bolillero 2

San Lorenzo

Red Bull Bragantino

Palestino

Millonarios

Caracas

Vasco da Gama

Tigre

Cienciano

Bolillero 3

Audax Italiano

Blooming

Macará

Academia Puerto Cabello

Boston River

Deportivo Cuenca

Independiente Petrolero

Montevideo City Torque

Bolillero 4

Riestra

Recoleta de Paraguay

Barracas Central

Alianza Atlético Sulana

DIM / Juventus las Piedras

O’Higgins / Tolima

Barcelona / Botafogo

Sporting Cristal / Carabobo