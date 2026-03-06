La Copa Sudamericana empieza a tomar forma, luego de que esta semana se definieran los equipos que jugarán el torneo de ocho países sudamericanos.
Por Chile sacarán la cara Audax Italiano y Palestino, que vencieron a Cobresal y Universidad de Chile, respectivamente. Y se puede sumar O’Higgins si es que queda eliminado ante Deportes Tolima en Copa Libertadores.
Los árabes, participantes habituales del certamen, tienen un buen ranking Conmebol por lo que en el sorteo del 19 de marzo estarán en el bolillero 2.
Distinta suerte correrán los itálicos, que no juegan constantemente torneos internacionales por lo que irán al bolillero 3. Ambos elencos no pueden quedar en el mismo grupo.
Palestino estará en el bolillero 2 de Copa Sudamericana
Sudamericana con olor a Copa Libertadores
El torneo tendrá la particularidad que habrá al menos ocho campeones de Copa Libertadores, por lo que se espera un campeonato con mucha calidad.
El único cabeza de serie que no ha levantado la Libertadores es América de Cali, que fue vicecampeón de América en cuatro oportunidades.
San Lorenzo, que estará en el bombo 2, se suma a los campeones de América. Incluso puede haber un noveno campeón de Libertadores, si es que Botafogo queda afuera con Barcelona de Ecuador.
Bolillero 1
River Plate
Atlético Mineiro
Sao Paulo
Racing
Gremio
Olimpia
Santos
América de Cali
Bolillero 2
San Lorenzo
Red Bull Bragantino
Palestino
Millonarios
Caracas
Vasco da Gama
Tigre
Cienciano
Bolillero 3
Audax Italiano
Blooming
Macará
Academia Puerto Cabello
Boston River
Deportivo Cuenca
Independiente Petrolero
Montevideo City Torque
Bolillero 4
Riestra
Recoleta de Paraguay
Barracas Central
Alianza Atlético Sulana
DIM / Juventus las Piedras
O’Higgins / Tolima
Barcelona / Botafogo
Sporting Cristal / Carabobo