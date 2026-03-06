Para varios fue una sorpresa la tempranera eliminación de Universidad de Chile en esta Copa Sudamericana. Pese a las altas expectativas, el equipo de Francisco Meneghini cayó por 2-1 ante Palestino y terminó quedándose sin competencias internacionales recién en marzo de este año.

Las críticas contra el pésimo manejo de Paqui como DT de los azules no se están haciendo esperar. Y es que no es solo una desilusión entre los hinchas y el medio su labor, sino que también entre sus propios rivales.

Así lo dejó en claro el delantero Nelson Da Silva, el autora del 1-0 transitorio en el Estadio Nacional el pasado miércoles, quien en charla con ESPN Chile aseguró que como club esperaban mucho más de esta U de Chile.

“Todos esperábamos más de Universidad de Chile”

El atacante aseguró que “no tan solo nosotros, sino que también ustedes que analizan los partidos los fines de semana. Todos esperábamos más de este equipo, que es un gran equipo. Nosotros hicimos un buen partido, pese a que teníamos varias bajas”.

Universidad de Chile todavía no despega de la mano de Francisco Meneghini. | Foto: Photosport.

“Habíamos tenido muchas bajas, pero eso demuestra el compromiso del equipo, de los chicos, de respaldar al técnico y hacer lo que él quería”, agregó.

Para cerrar, Da Silva sostuvo que “había que contagiar de ese lado, que los chicos nos contagien a los más grandes esa hambre de querer llevarse todo por delante y esa mezcla hizo bien dentro de la cancha”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán al ruedo ante Universidad de Concepción el lunes 9 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis