Llegó como refuerzo, aún no es titular con Fernando Ortiz y ahora se ofrece como comodín en Colo Colo

Colo Colo quiere dar vuelta la página tras el Superclásico y la caída por 1-0 ante Universidad de Chile. Ahora el elenco dirigido por Fernando Ortiz busca un triunfo de visitante ante Audax Italiano por la Liga de Primera.

Una salida más que complicada ante los tanos que lograron superar a Cobresal en penales y se metieron en Copa Sudamericana. Por lo que llegan entonados al duelo de este sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El tema es que el adiestrador trasandino prepara un cambio de formación y hasta modificará la defensa para visitar el sintético del Audax. Así las cosas, hay uno de los refuerzos que llegó este 2026 que no está considerado. Lo que se refiere a Javier Méndez que seguirá siendo suplente y solo será alternativa este sábado.

“Estoy contento. Estoy en un cuadro grande y asumiendo el desafío que esto significa”, confesó el charrúa a Carve Deportiva. El uruguayo confesó que sigue preparándose para recibir su oportunidad en el equipo estelar de Colo Colo. “Hoy me siento capacitado para asumir esa responsabilidad”, recalcó.

Incluso deslizó que ya se ofreció como comodín para darle una nueva variante a Ortiz en caso de de emergencia. “Acá vine como zaguero, pero ya le dije al entrenador que puedo ayudar como volante. Es un puesto que puedo ocupar”, agregó el ex Peñarol. Además detalló que asume el tema con mesura y hasta cuenta con apoyo de especialistas.

Javier Méndez llegó desde Peñarol y aún no logra afianzarse en Colo Colo

“La cabeza la refresco todas las semanas, trabajo con un psicólogo. Lo debo tener loco ya, jajá”, complementó.

La vida de Javier Méndez en Chile

Sobre su nueva vida en Santiago, el defensa Javier Méndez recalcó que los principales cambios ya se notan en marzo con el aumento del tráfico en la capital.

“Cuando recién llegué todo estaba tranquilo. Ahora los chicos empezaron el colegio y se sintió el cambio. Hay mucho tráfico. Antes me demoraba 20-25 minutos y ahora con casi 45. Pero hay que adaptarse en los viajes y con el mate”, enfatizó.

Pero además agregó que el deseo de salir fue por su familia y que decidió aceptar dicho desafío en Colo Colo. “Mi familia deseaba salir y fue lo que pesó. Hoy lo disfruto con muchas ganas. Es un hermoso desafío. Hasta el momento lo que he podido probar es el vino chileno y es muy bueno”, cerró.

