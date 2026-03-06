La Roja Femenina regresó a la acción este miércoles en Ypané, donde enfrentó a su símil de Paraguay en el marco de la primera Fecha FIFA de la temporada 2026.
Pese a que las dirigidas por Luis Mena no mostraron su mejor versión, se impusieron gracias a las intervenciones de Ryann Torrero y al gol de Mary Valencia, en un partido disputado bajo una intensa lluvia en el Estadio CARFEM.
¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Paraguay?
El próximo partido entre la Selección Chilena Femenina y Paraguay se juega este sábado 7 de marzo, a partir de las 19:00 horas de Chile, en el segundo y último amistoso de la gira de Chile a Paraguay.
El duelo entre chilenas y paraguayas será transmitido por TV a través de la señal de Chilevisión. Además, el partido se podrá ver en vivo y online a través de Chilevisión Web, el canal oficial de CHV en YouTube y la aplicación MiCHV.
Estos son los canales según tu cableoperador:
CHV
- 11.1 (TDT)
Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
