La Roja Femenina regresó a la acción este miércoles en Ypané, donde enfrentó a su símil de Paraguay en el marco de la primera Fecha FIFA de la temporada 2026.

Pese a que las dirigidas por Luis Mena no mostraron su mejor versión, se impusieron gracias a las intervenciones de Ryann Torrero y al gol de Mary Valencia, en un partido disputado bajo una intensa lluvia en el Estadio CARFEM.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Paraguay?

El próximo partido entre la Selección Chilena Femenina y Paraguay se juega este sábado 7 de marzo, a partir de las 19:00 horas de Chile, en el segundo y último amistoso de la gira de Chile a Paraguay.

El duelo entre chilenas y paraguayas será transmitido por TV a través de la señal de Chilevisión. Además, el partido se podrá ver en vivo y online a través de Chilevisión Web, el canal oficial de CHV en YouTube y la aplicación MiCHV.

Estos son los canales según tu cableoperador:

CHV

11.1 (TDT)

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

