Selección Chilena

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite Chile vs. Paraguay por el amistoso de La Roja Femenina

La Roja enfrentará nuevamente al conjunto guaraní este fin de semana.

Por Franccesca Arnechino

La Roja triunfó en el primer amistoso de fecha FIFA contra la selección guaraní.
© La RojaLa Roja triunfó en el primer amistoso de fecha FIFA contra la selección guaraní.

La Roja Femenina regresó a la acción este miércoles en Ypané, donde enfrentó a su símil de Paraguay en el marco de la primera Fecha FIFA de la temporada 2026.

Pese a que las dirigidas por Luis Mena no mostraron su mejor versión, se impusieron gracias a las intervenciones de Ryann Torrero y al gol de Mary Valenciaen un partido disputado bajo una intensa lluvia en el Estadio CARFEM.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Paraguay?

El próximo partido entre la Selección Chilena Femenina y Paraguay se juega este sábado 7 de marzo, a partir de las 19:00 horas de Chileen el segundo y último amistoso de la gira de Chile a Paraguay.

El duelo entre chilenas y paraguayas será transmitido por TV a través de la señal de Chilevisión. Además, el partido se podrá ver en vivo y online a través de Chilevisión Web, el canal oficial de CHV en YouTube y la aplicación MiCHV.

Estos son los canales según tu cableoperador:

CHV

  • 11.1 (TDT)

Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
