Nunca quedas mal: La curiosa broma de Rodrigo De Paul a Donald Trump

La visita de Inter Miami a Donald Trump sigue generando repercusiones en el planeta fútbol. Esto debido a que Lionel Messi lideró la comitiva que celebró la MLS Cup junto con el mandatario de Estados Unidos.

El Presidente de USA se le notó en un tono amigable con el elenco que dirige Javier Mascherano y hasta recalcó que el “10” trasandino es el mejor de todos los tiempos. “No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Pero tú eres mejor que Pelé”, recalcó Trump sobre Messi.

En la ceremonia dijo presente todo el plantel del Inter Miami, con figuras como Luis Suárez, Maxi Falcón y hasta Ángel Guillermo Hoyos, que fue campeón en la U. El equipo de las garzas le hizo un pequeño presente a Trump con la entrega de la camiseta firmada por todos y un balón de recuerdo con los colores del club.

La broma de Rodrigo De Paul a Donald Trump

Como era de esperarse, la visita de Inter Miami a la Casa Blanca desató diversos comentarios en redes sociales. En especial por la actitud de Lionel Messi que tuvo que liderar al grupo ante Donald Trump y donde se hizo la comparación con Diego Maradona que rechazaba este tipo de intervenciones.

Pero hubo un momento que viralizó la cuenta oficial de la Casa Blanca y que también molestó a los hinchas trasandinos. Esto tuvo relación con Rodrigo De Paul y que se había mantenido en bajo perfil en la ceremonia de este jueves.

En el íntimo registro que se subió a redes sociales, se aprecia a De Paul bromeando nada menos con Donald Trump. “Yo soy el uno, él es el número dos”, le comenta al mandatario sacándole más de una risa en su oficina presidencial.

Lo que fue comentado por los medios trasandinos y por los fanáticos que recalcaron que el uno solo es Diego Maradona. “Que vende patria”, “El Diego fue más grande”, “Es un fantasma” y “Es un secanucas”, fuero aparte de los comentarios.