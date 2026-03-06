Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

“Surrealista”: La foto de Maximiliano Falcón con Donald Trump que se tomó las redes sociales

Una foto que nadie esperaba ver: Maximiliano Falcón, ex Colo Colo, visitando a Donald Trump en la Casa Blanca.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Donald Trump compartió con Inter Miami y Maximiliano Falcón
© Getty ImagesDonald Trump compartió con Inter Miami y Maximiliano Falcón

Los hinchas de Colo Colo aún siguen con atención el presente de Maximiliano Falcón, quien el año pasado decidió dejar el Estadio Monumental y terminó fichando por el Inter Miami de Lionel Messi.

Es por eso que las fotografías que se publicaron este jueves generaron tantos comentarios. Y es que Peluca apareció en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un sorpresivo evento.

El cuestionado líder norteamericano, en medio de sus tareas en el conflicto de Medio Oriente, recibió a todo el plantel de Inter Miami, liderado por su capitán, Lionel Messi, en un homenaje por ser campeones de la Major League Soccer (MLS).

Toda la atención estuvo en el capitán argentino, quien se ganó enormes críticas y comparaciones con Diego Maradona en redes sociales. Pero también las miradas se posaron sobre Falcón, cuyo peinado destacó en todas las fotos.

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad

Los detalles de la visita de Messi, Falcón y el Inter Miami a Donald Trump

La visita de Inter Miami a Donald Trump se tomó las portadas internacionales. En el evento, el líder norteamericano dialogó con Lionel Messi, donde le habló del fanatismo de su hijo y lo comparó con Pelé.

“Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. Mi hijo me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy? Messi. Es un gran fan tuyo‘”, fueron las palabras de Trump.

“No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno”, dijo después.

Publicidad
Lee también
Fue campeón con la U y ahora sorprende con visita a Trump
U de Chile

Fue campeón con la U y ahora sorprende con visita a Trump

En Argentina critican a Messi por reunirse con Trump: "Maradona fue gigante"
Internacional

En Argentina critican a Messi por reunirse con Trump: "Maradona fue gigante"

Terminó en el suelo: El bochorno que protagonizó Messi en visita a Puerto Rico
Internacional

Terminó en el suelo: El bochorno que protagonizó Messi en visita a Puerto Rico

El canal que transmite Colo Colo vs. Audax Italiano en Liga de Primera
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. Audax Italiano en Liga de Primera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo