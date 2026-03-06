Los hinchas de Colo Colo aún siguen con atención el presente de Maximiliano Falcón, quien el año pasado decidió dejar el Estadio Monumental y terminó fichando por el Inter Miami de Lionel Messi.

Es por eso que las fotografías que se publicaron este jueves generaron tantos comentarios. Y es que Peluca apareció en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un sorpresivo evento.

El cuestionado líder norteamericano, en medio de sus tareas en el conflicto de Medio Oriente, recibió a todo el plantel de Inter Miami, liderado por su capitán, Lionel Messi, en un homenaje por ser campeones de la Major League Soccer (MLS).

Toda la atención estuvo en el capitán argentino, quien se ganó enormes críticas y comparaciones con Diego Maradona en redes sociales. Pero también las miradas se posaron sobre Falcón, cuyo peinado destacó en todas las fotos.

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los detalles de la visita de Messi, Falcón y el Inter Miami a Donald Trump

La visita de Inter Miami a Donald Trump se tomó las portadas internacionales. En el evento, el líder norteamericano dialogó con Lionel Messi, donde le habló del fanatismo de su hijo y lo comparó con Pelé.

“Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. Mi hijo me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy? Messi. Es un gran fan tuyo‘”, fueron las palabras de Trump.

“No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno”, dijo después.

Publicidad