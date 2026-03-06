Es tendencia:
“Antes lo veíamos bien, ahora…”: Poblete echa al agua lesión de Juan Martín Lucero en U de Chile

El volante azul fue autocrítico con el rendimiento del equipo y reveló cómo ven a su compañero en la interna tras salir tempranamente ante Palestino.

Por Nelson Martinez

El volante azul no le hizo el quite a la pregunta sobre el delantero.
Los ánimos están por el piso en U de Chile luego de la eliminación de Copa Sudamericana. Los azules ahora solo apelan a campeonar en el ámbito local, donde las malas noticias siguen tras las lesiones en nombres clave del equipo.

Y fue Israel Poblete quien habló en conferencia de prensa. El volante asumió que “estamos muy dolidos, teníamos otra expectativa en la Sudamericana. Fue un fracaso y lo tomamos como tal”.

“Queríamos que fuera diferente, pero el fútbol es así y ya dimos vuelta la página. Nos enfocamos en el resto de los tres campeonatos que quedan, pero especialmente en ganar los tres puntos el lunes”, explicó.

¿Qué pasa con Juan Martín Lucero en la U?

Israel Poblete fue consultado sobre el caso de Juan Martín Lucero, delantero que salió tempranamente de la cancha en la caída contra Palestino debido a una lesión. El mediocampista contó la interna de cómo viven el caso del “Gato”.

Lucero sigue de baja en la U /Photosport

Es lamentable, sufrió una molestia y está entrenando diferenciado. Antes lo habíamos visto bien, estábamos todos entrenando bien y él se había acoplado bien al grupo. Es una baja muy importante por el jugador que es”, afirmó.

Por eso, Poblete llamó a levantar cabeza ante U de Concepción el próximo lunes en Ñuñoa. Con total autocrítica por el nivel mostrado este año, el volante le mandó mensaje a la hinchada.

“Ven un relajo”: la preocupación en U. de Chile por el nivel de Fabián Hormazábal

“Hemos tenido detalles en general en el juego, tanto defensiva como ofensivamente. Desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor, estar más concentrados. Así todos juntos podemos sacar esto adelante”, cerró.

