Universidad de Chile no ha tenido el inicio de temporada que esperaba. Pese a las altas expectativas generadas por los refuerzos que llegaron este año, al equipo azul le ha costado levantar cabeza y encontrar regularidad dentro de la cancha.

A esto se suma que los azules van en el décimo en el Campeonato Nacional y acaba de quedar eliminado de Copa Sudamericana frente a Palestino.

Entre las incorporaciones que sumaron los azules esta temporada están Lucas Romero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas, en su esperado regreso, y Juan Martín Lucero, nombres que ilusionaron a la hinchada con la ilusión de tener un plantel más competitivo.

Sin embargo, hasta ahora ninguno ha logrado consolidarse para marcar una diferencia clara. A esto se suman los problemas físicos que los han afectado. Primero fue la lesión a la rodilla de Octavio Rivero, y más recientemente la de Juan Martín Lucero, situaciones que complican al plantel azul.

Esto cobra Lucero y Vargas en la U

Con contratos importantes y grandes expectativas sobre sus hombros, los refuerzos todavía están al debe con la hinchada azul que espera un inicio más positivo de este 2026.

En enero de este año, el medio brasileño RTI Esporte reveló que el atacante argentino firmó con un salario de 110 mil dólares mensuales, cerca de los 100 millones en peso chileno.

Por su parte, Vargas que cerró su esperado regreso a la escuadra firmó por un monto mucho menor, según reveló 24Horas Deporte, Turboman recibe 20 millones de pesos mensuales.

Eduardo Vargas regresó este año a la U

En cuanto a minutos jugados, Lucero suma 305 minutos en 5 partidos disputados con 0 goles y 1 asistencia, saliendo en el minuto 17 del duelo con Palestino debido a un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, por lo que estará fuera de las canchas dos semanas.

Mientras que Vargas, suma 407 minutos, jugando 5 partidos completos, además de sumar 1 gol y dos asistencias, siendo uno de los únicos delanteros que ha convertido en este inicio de temporada para la U