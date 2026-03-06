Universidad de Chile se encuentra en crisis en el inicio de este 2026. Ni el equipo, ni el rendimiento individual se salva e incluso, desde la dirigencia miran de reojo a Fabián Hormazábal.

El Romántico Viajero quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Palestino, sumando su primer fracaso en esta temporada. Se quedaron sin participación internacional en lo que resta del año y todos los dardos apuntan al trabajo de Francisco Meneghini.

El apuntado en U. de Chile

Más allá de las críticas contra Paqui, es notorio que en Universidad de Chile ha existido un bajón generalizado en las figuras del equipo. El plantel parece lejos del nivel que alcanzaron con Gustavo Álvarez en años anteriores, donde solían ser protagonistas.

Uno de los que ha sufrido un bajón importante, es Fabián Hormazábal. El lateral derecho formado en O’Higgins llegó en 2024 y rápidamente se convirtió en uno de los mejores jugadores de los Azules. Incluso, se ganó la titularidad en la selección chilena.

El 2026 no está siendo bueno para Hormazábal y por primera vez en Universidad de Chile, está siendo cuestionado. Desde La Tercera, indicaron que la dirigencia del club está preocupada por el defensor e incluso, acusan cierto relajo tras haber sido renovado con un aumento de sueldo de por medio.

“En Azul Azul ven una baja en el rendimiento de futbolistas que el año pasado tenían un nivel superior. Es el caso de Hormazábal, en quien ven un relajo tras firmar un aumento de salario en su última extensión de vínculo”, indicó el citado medio.

Fabián Hormazábal fue reemplazado ante Palestino en la eliminación de la Copa Sudamericana y está en duda por problemas en su rodilla para el duelo ante Universidad de Concepción por la Liga de Primera. Mal momento para el lateral derecho.

