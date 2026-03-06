El único mercado de fichajes que se encuentra abierto en el fútbol chileno es el de Segunda División Profesional, certamen que recién arranca el 21 de marzo en su temporada 2026.

El torneo que corresponde a la tercera categoría nacional vuelve a escena tras meses de incertidumbre, porque incluso se pensó que el certamen no se iba a desarrollar este año, aunque finalmente sí se aprobó su continuidad.

Uno de los 13 equipos que por ahora compone el campeonato y que espera ser protagonista es el histórico Provincial Osorno, que desde su regreso a la división en 2023 no ha podido ascender, por ende, se refuerza de buena forma.

ver también Ascenso a Segunda División entre Lota Schwager vs Comunal Cabrero tiene fecha y estadio

Osorno ficha a delantero camerunés para 2026

Provincial Osorno se arma y este viernes anunció en sus redes sociales la llegada del delantero camerunés Job Bogmis, quien ya tenía experiencia en el fútbol chileno.

“Anunciamos la llegada del atacante camerunés de 25 años a las filas del ‘Toro’. El extremo aterriza en el Parque Schott con la mecha encendida tras una gran racha goleadora”, dio a conocer el cuadro sureño.

Job Bogmis jugará en Osorno.

Publicidad

Publicidad

Bogmis tiene una dilatada participación en el ascenso chileno, puesto que ya defendió los colores de General Velásquez y Arturo Fernández Vial. También actuó en la Primera B entre 2021 y 2023, jugando por Universidad de Concepción.

Provincial Osorno espera darle una alegría a sus hinchas y obtener un ascenso a Primera B, para así ir en busca del clásico con Deportes Puerto Montt.

En síntesis

Provincial Osorno anunció este viernes el fichaje del delantero camerunés Job Bogmis de 25 años.

anunció este viernes el fichaje del delantero camerunés de 25 años. El torneo de Segunda División Profesional 2026 iniciará oficialmente el próximo 21 de marzo .

2026 iniciará oficialmente el próximo . El atacante Job Bogmis registró pasos previos por Universidad de Concepción, General Velásquez y Fernández Vial.

Publicidad

Publicidad