Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Provincial Osorno sorprende con un exótico fichaje africano de última hora

Uno de los equipos que es llamado a animar el certamen de ascenso anunció la llegada de un delantero camerunés.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Osorno se refuerza para 2026.
© Provincial OsornoOsorno se refuerza para 2026.

El único mercado de fichajes que se encuentra abierto en el fútbol chileno es el de Segunda División Profesional, certamen que recién arranca el 21 de marzo en su temporada 2026.

El torneo que corresponde a la tercera categoría nacional vuelve a escena tras meses de incertidumbre, porque incluso se pensó que el certamen no se iba a desarrollar este año, aunque finalmente sí se aprobó su continuidad.

Uno de los 13 equipos que por ahora compone el campeonato y que espera ser protagonista es el histórico Provincial Osorno, que desde su regreso a la división en 2023 no ha podido ascender, por ende, se refuerza de buena forma.

Ascenso a Segunda División entre Lota Schwager vs Comunal Cabrero tiene fecha y estadio

ver también

Ascenso a Segunda División entre Lota Schwager vs Comunal Cabrero tiene fecha y estadio

Osorno ficha a delantero camerunés para 2026

Provincial Osorno se arma y este viernes anunció en sus redes sociales la llegada del delantero camerunés Job Bogmis, quien ya tenía experiencia en el fútbol chileno.

Anunciamos la llegada del atacante camerunés de 25 años a las filas del ‘Toro’. El extremo aterriza en el Parque Schott con la mecha encendida tras una gran racha goleadora”, dio a conocer el cuadro sureño.

Job Bogmis jugará en Osorno.

Job Bogmis jugará en Osorno.

Publicidad

Bogmis tiene una dilatada participación en el ascenso chileno, puesto que ya defendió los colores de General Velásquez y Arturo Fernández Vial. También actuó en la Primera B entre 2021 y 2023, jugando por Universidad de Concepción.

Provincial Osorno espera darle una alegría a sus hinchas y obtener un ascenso a Primera B, para así ir en busca del clásico con Deportes Puerto Montt.

En síntesis

  • Provincial Osorno anunció este viernes el fichaje del delantero camerunés Job Bogmis de 25 años.
  • El torneo de Segunda División Profesional 2026 iniciará oficialmente el próximo 21 de marzo.
  • El atacante Job Bogmis registró pasos previos por Universidad de Concepción, General Velásquez y Fernández Vial.
Publicidad
Goleador argentino sorprende y se cambia de equipo en Chile: “Listo para embestir las redes”

ver también

Goleador argentino sorprende y se cambia de equipo en Chile: “Listo para embestir las redes”

Lee también
Hay fecha y estadio para final por el ascenso a Segunda División
Chile

Hay fecha y estadio para final por el ascenso a Segunda División

Goleador argentino sorprende y se cambia de equipo en Chile
Chile

Goleador argentino sorprende y se cambia de equipo en Chile

Fue compañero de Paredes en Colo Colo, se distanciaron y ahora podría ser su DT
Chile

Fue compañero de Paredes en Colo Colo, se distanciaron y ahora podría ser su DT

Es oficial: Conmebol le cierra la puerta de Copa Libertadores a Messi
Copa Libertadores

Es oficial: Conmebol le cierra la puerta de Copa Libertadores a Messi

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo