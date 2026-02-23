En las últimas décadas, Colo Colo ha tenido una importante cantidad de delanteros, algunos con más suerte que otros, pero sin duda, si hay un nombre que quedó en la historia grande del Popular, fue Esteban Paredes, quien logró la marca de convertirse en el máximo goleador nacional de la Primera División con la camiseta alba.

Ya lejos de las canchas como futbolista, Paredes se prepara para comenzar su primera aventura como director técnico y lo hará dirigiendo a su querido Santiago Morning, elenco donde tuvo varias etapas como jugador y que este 2026 competirá en la Segunda División Profesional.

Es en ese contexto donde el ex ‘7’ de Colo Colo se prepara junto al conjunto recoletano para iniciar una nueva temporada, en la que ya asoman los primeros refuerzos para 2026, uno de ellos un viejo conocido.

De compañeros en Colo Colo a reencontrarse en Santiago Morning

De acuerdo con la información publicada por el medio DaleAlbo en los últimos días, Santiago Morning le abriría las puertas a Carlos Muñoz, ex compañero de Esteban Paredes en Colo Colo.

La información del citado medio señala que Muñoz será nuevo refuerzo en el ‘Chago’, indicando que ‘Carlitos‘ llega a un conjunto con el “objetivo de complementar un plantel” que se ha visto mermado en el último tiempo.

Muñoz, quien se encuentra libre, tuvo un último paso por la Primera B de Chile defendiendo la camiseta de Magallanes en 2025, donde disputó un total de 29 partidos y marcó cinco goles, todos en el Ascenso.

El hecho de que Muñoz y Paredes vuelvan a reencontrarse pone fin a una polémica que data de 2012, cuando el ex Wanderers denunció haber sido amenazado por la barra colocolina, situación que indirectamente involucró a Paredes y otros referentes del plantel debido a la demora en respaldar públicamente al ex caturro.