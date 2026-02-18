General Velásquez estuvo cerca de tener uno de los fichajes más sorprendentes de la temporada al cerrar los servicios del entrenador griego Nikolaos Issaris. Sin embargo, con el paso de las horas ocurrió un inesperado giro y el técnico europeo suena con fuerza en otro equipo.

En menos de 24 horas el cuadro nacional debió despedir a su nuevo entrenador, ya que no cuenta con la licencia para dirigir en Chile. “El quiebre de las negociaciones se debió a la existencia de términos y condiciones contrarios a las posiciones jerárquicas del club”, escribió General Velásquez en un comunicado.

“El Director Técnico mencionado poseía licencia “UEFA A” y no “UEFA Pro”, requisito necesario para su homologación con la licencia “CONMEBOL Pro”, expresaron.

El club al que llegaría Nikolaos Issaris

Según revela en sus redes el periodista Rodrigo Arellano, el entrenador de 42 años estaría muy cerca de llegar a otro club nacional. “Deportes Linares inició contactos para entregarle su banca. De acá al inicio del torneo estaría OK con la documentación para dirigir en nuestras ligas. Avanzando”.

La carrera de Issaris

El DT revela a través de su página web que comenzó a entrenar cuando tenía 23 años en el pueblo donde nació, retratando que fue una experiencia que cambió su perspectiva del deporte. “Fue el primer paso para seguir un sueño que había estado conmigo desde que era un niño”.

Según Transfermarkt en el banquillo comenzó su carrera en 2007 como entrenador de juveniles de AO Glykon Neron, pasando luego como entrenador de equipos como Oly. Inofyton, AO Tympakiou.

Fue entrenador asistente de Olympiakos N. el 2020, pasando luego por el GS Kallithea, Agios Ierotheo y PAS Lamia, siendo su último club el Herrera FC.