El mercado de fichajes en Chile sorprende con un cambio de entrenador en tiempo récord. Esto tiene relación con General Velásquez que en menos de 24 horas tuvo que despedir a su adiestrador Nikolaos Issaris.

La llegada del entrenador griego de 42 años tenía además contemplado la preparación del equipo y la realización de la pretemporada. Los pergaminos en el papel asomaban como una contratación de palabras mayores.

ver también ¡Sorpresa total! Club chileno ficha a entrenador europeo de cara al 2026: “20 años de experiencia”

En su experiencia se contabiliza pasos por el PAS Lamia 1964, GS Kallithea, Olympiakos Nicosia, Panionios, Olympiakos Volou y AOK Kerkyra. También dirigió en Herrera FC en Panamá, por lo que contaba con un buen manejo del español pese a sus raíces griegas.

El tema es que su estadía en San Vicente de Tagua Tagua duró poco y nada. Así lo informó el cuadro de la Segunda División. “Se informa el término ellas negociaciones sostenidas con el grupo inversionista, y en consecuencia, la continuidad de Nikolaos Issaris”, detalla el comunicado.

¿Porqué no llegó Nikolaos Issaris?

“El quiebre de las negociaciones de debió a la existencia de términos y condiciones contrarios a las posiciones jerárquicas del club”, indicaron en el cuadro de General Velásquez.

Lo peor es que informaron que el DT europeo no cuenta con la licencia que se indicó por lo que no cumple con los requisitos para dirigir en Chile.

Publicidad

Publicidad

El griego Issaris había sido anunciado en General Velásquez. Sin embargo, este martes se confirmó su salida.

“El Director Técnico mencionado poseía licencia “UEFA A” y no “UEFA Pro”, requisito necesario para su homologación con la licencia “Conmebol Pro”, exigida por las bases del campeonato”, aseguraron.

De esta forma General Velásquez empieza a buscar nuevo cuerpo técnico para rearmar el equipo de cara a la temporada 2026. “En las próximas horas se informará el nuevo cuerpo técnico”, informaron.

Publicidad