Colo Colo cierra su mercado de pases. Muy lejos de lo esperado por los hinchas, que tras ver partir a figuras como Vicente Pizarro o Lucas Cepeda, se quedaron con las ganas de un refuerzo importante.

En total fueron seis los jugadores que contrataron y ninguno de ellos remeció la temporada de fichajes, por lo que hay muchas dudas para este primer semestre.

El pobre mercado de Colo Colo

En defensa es donde más se reforzó el Cacique. Llegaron como centrales Joaquín Sosa (Santa Fe de Colombia) y Javier Méndez (Peñarol), mientras que para cubrir la plaza de lateral derecho arribó Matías Fernández (Independiente del Valle).

En el mediocampo se sumó Álvaro Madrid (Everton), luego de la partida a días de comenzar el torneo de Esteban Pavez. Nadie más se incorporó en esa zona.

Para la ofensiva Colo Colo contrató como refuerzos a Maximiliano Romero (O’Higgins) y Lautaro Pastrán (Liga de Quito). Este último no ha debutado oficialmente, aunque en el amistoso que jugó ante Unión Española jugó en la zona del volante creativo.

Maxi Romero es uno de los refuerzos de Colo Colo (Foto: Magic Sport)

A ellos se les sumaron jugadores que volvieron de sus préstamos y que han sido titulares para el entrenador Fernando Ortiz: los laterales Jeyson Rojas y Diego Ulloa.

De esta manera, no se complace el deseo del Tano Ortiz, que manifestó la intención de fichar un arquero, un defensa central más y otro delantero.

Habrá que ver si se trabaja en el Monumental para fichar algún futbolista a mitad de temporada, considerando que los albos solamente disputan competencias locales.

