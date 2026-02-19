Fue el último fin de semana que el delantero Carlos Palacios le señaló a los micrófonos de RedGol su alegría por volver a los entrenamientos con Boca Juniors, tras dejar atrás una sinovitis en su rodilla derecha que arrastraba desde 2025.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta, ya full mentalizado en lo que viene este año“, manifestó “La Joya” en la presentación de los nuevos zapatos que usará en esta temporada. Sin embargo, con el correr de los días, la situación se volvió preocupante.

La cadena TyC Sports encendió las alertas en Boca Juniors sobre la situación sanitaria de Palacios y reveló la intención desde el cuerpo médico xeneize de cara al mayor desafío que tienen en esta campaña, la fase de grupos en Copa Libertadores.

El duro revés que frena la vuelta de Palacios en Boca

“Debido a esta persistente molestia que le impidió debutar en esta nueva temporada, el ex Colo Colo pasaría por el quirófano y luego podría afrontar una recuperación que, creen, no debería excederse de un plazo de entre 30 y 45 días“, informa el medio trasandino.

En ese ámbito, TyC Sports añade que si bien desde Boca “la decisión no está tomada“, avisan que “si no ven una buena evolución de Palacios en las prácticas venideras, lo más probable es que sea sometido a una limpieza en la zona afectada“.

Sobre los tiempos para volver a las canchas que tendrá el chileno, de ocurrir la intervención quirúrgica, la señal televisiva advierte que recién a principios o mediados de abril, es decir, tras la fecha FIFA, estará de regreso, aunque dependerá de la recuperación que tenga.

Los números de “La Joya” como xeneize

En su primera temporada con Boca Juniors el 2025, Carlos Palacios disputó un total de 36 encuentros a nivel local e internacional, con 2.754 minutos en cancha, donde registró tres goles y cuatro asistencias.

