Universidad de Chile vive un tenso momento con el mal momento que pasa en el inicio de la Liga de Primera 2026, donde en tres partidos disputados no ha conseguido triunfos.

Por lo mismo, todo el peso de la crítica está sobre los hombros de Francisco Meneghini, quien asumió tras la polémica salida del técnico Gustavo Álvarez que ya tenía acostumbrados a un estilo a los hinchas.

En ese sentido, se vienen importantes desafíos para el entrenador argentino, más allá que en la dirigencia han dejado en claro que no está en evaluación cortar un proceso que fue firmado por dos años por tres partidos.

Por lo mismo, fue Mauricio Pinilla quien advirtió los tres importantísimos partidos que se le vienen a la U, que pueden ser saca técnico; chocará ante Limache (puntero), el Superclásico ante Colo Colo y luego la llave única ante Palestino por la Copa Sudamericana.

Paqui vive días decisivos en la U

Fue en Deportes en Agricultura donde Mauricio Pinilla se desahogo, pero por el gran problema futbolístico que tiene Universidad de Chile con Paqui, con una importante advertencia por la semana que se le viene.

“Es una semana saca técnico o afirma técnico, pero argumento futbolístico hay poco para sostenerlo”, explicó desde un inicio.

“La U no ha mostrado mucho, tuvo una mínima mejoría, pero no fue capaz de ganar a un Palestino que le faltaban cuatro de sus figuras. La U debió ganar tranquilo y no se vio nada de lo que quiere implementar Paqui”, detalló.

En esa línea, también puso sobre la mesa el cambio de estilo que intentó desesperadamente para jugar como Álvarez, pero que tampoco le dio resultado con los azules.

“La gente quiero comparar lo del año pasado y es otro formato, trató de imitar las cosas pero no ha resultado, porque los jugadores nuevos no se han ambientado. Tiene variedad en ataque, mas allá de que el año pasado con Di Yorio, Guerra y Contreras marcaban cinco o seis goles por temporada, hoy no tiene creación para hacer goles”, cerró.