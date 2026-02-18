Los rumores de una rápida salida de Francisco Meneghini desde la banca de Universidad de Chile han sido descartado de plano, incluso con la dirigencia calmando pasiones en los referentes del plantel.

Algo donde en la dirigencia de Azul Azul tienen plena confianza en que el técnico argentino pueda encontrar el rumbo con la U, por lo que no harán una evaluación de emergencia.

Así también lo detalló el ex jugador y comentarista deportivo Patricio Yáñez, quien recibió información “desde el riñón” del cuadro bullanguero, donde hay una decisión con Paqui.

En ese sentido, deja en claro que, al menos en el primer semestre, en la U no piensan realizar un drástico corte del trabajo del entrenador, por lo que descartan los rumores.

La dirigencia de la U le pasa la pelota a Paqui para que trabaje tranquilo en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Paqui corre seguro en la U al menos el primer semestre

Fue en el programa matinal de Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez analizó la situación de Francisco Meneghini en Universidad de Chile, con un dato que le contaron desde el corazón del cuadro azul.

“Recibí información que me decían que no van a evaluar nada hasta terminada la primera rueda. Uno dice si se dan mal lo resultados, si quedas fuera con Palestino, podría haber una evaluación distinta, pero lo cierto es que tuvo que corregir en el camino”, explicó Yáñez.

En ese mismo sentido, calma las pasiones a las alarmas sin fundamento: “Me dijeron que, al menos, en el primer semestre sigue con toda la confianza para levantar al mejor plantel del fútbol chileno”.