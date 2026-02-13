Un inicio lleno de dudas ha presentado Colo Colo en la Liga de Primera, con una fea derrota ante Deportes Limache en Valparaíso y una sufrida victoria contra Everton en el Monumental.

Los albos pudieron sumar su primera victoria del año en Macul y lo hicieron in extremis, con goles que llegaron en el tiempo agregado, mediante Yastin Cuevas y Javier Correa.

Ahora, el Cacique prepara su partido del domingo ante Unión La Calera, entremedio mirando el mercado de fichajes, puesto que está buscando un nuevo jugador en ofensiva.

Patricio Yáñez critica a los jugadores que no quieren estar en Colo Colo

Colo Colo busca jugadores, porque algunos no quieren estar, como Cristián Zavala que busca salir a toda costa del Monumental para volver a Coquimbo Unido, situación que está cerca de resolverse.

Esta situación fue analizada por Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura reclamó por el caso Zavala y por otros jugadores que no quieren defender la camiseta alba.

“Un momento realmente extraño en el último tiempo, donde todos se quieren ir de Colo Colo. Antes Colo Colo era un equipo donde todo el mundo aspiraba a estar. Todos los jugadores lo único que querían era quedarse en Colo Colo y quedarse toda la vida”, partió el ex delantero albo en su análisis.

“Ahora todos quieren huir, todos quieren salir. No entiendo cuál es el motivo. Si tú me dices, ya me voy a jugar a River, me voy a jugar a Flamengo, al Atlético Madrid, yo te aplaudo, pero si te vas a jugar a equipos de menor envergadura… Yo no entiendo, está el caso Zavala“, cerró.

Colo Colo está buscando a un reemplazante para Cristián Zavala y todo apunta que será el argentino Thiago Nuss, de OFI de Creta.

