Colo Colo necesita de alegrías. El cuadro popular tiene poco menos de una semana para contratar nuevos fichajes y, mientras tanto, se enfoca en lo que será el duelo ante Unión La Calera.

Vienen de ganar ante Everton de Viña del Mar, en un partido en el que los últimos minutos y los juveniles fueron protagonistas. Es por eso que, esta vez, ante los cementeros, se quiere dejar una mejor impresión.

Para ello, ya se cuenta con un esbozo de lo que planteará Fernando Ortiz. Eso sí, aún se pueden modificar cosas de último momento y se espera la confirmación dominical de la oncena.

Once guerreros que prepara Ortiz

Con el fin de rescatar tres puntos a un equipo que viene en alza, Colo Colo pretende jugar con dos delanteros. En esta ocasión, Fernando Ortiz se la jugará por dos referentes de área para dañar al cuadro de La Calera.

De esta forma, Colo Colo formará con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la zaga; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Javier Correa y Maximiliano Romero en ataque.

Así, por lo menos, lo indicó el medio Cacique Pasión, que aseguró que Fernando Ortiz probó con esta oncena en la práctica del sábado. Se trata de la misma oncena que el técnico argentino probó ante Everton de Viña del Mar.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Unión La Calera?

Colo Colo enfrentará a Unión La Calera este domingo 15 de febrero a las 20.30 horas de nuestro país. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental, donde el Cacique hace de local.

