Coquimbo Unido sigue viviendo un momento dulce tras conquistar la Liga de Primera 2025. Los dirigidos por Hernán Caputto lograron imponerse este fin de semana en el clásico de la región ante Deportes La Serena por 1-0 y, así, el campeón sumó su segundo triunfo en el certamen, escalando hasta el cuarto puesto de la tabla con 6 unidades en tres partidos.

ver también La polémica del año: Coquimbo se burla de La Serena con picante mensaje en el camarín tras el clásico

Pero eso no fue toda la alegría, porque horas después de derrotar a su clásico rival, el aurinegro sorprendió a sus hinchas con un anuncio que se venía trabajando desde hace días: el lanzamiento oficial de su propia cerveza.

La cerveza se toma en copa:

A través de sus redes sociales, el conjunto pirata presentó con bombos y platillos su nueva cerveza oficial, una variedad pilsen lager de 4,6 grados, fabricada en Valparaíso por la cervecería Del Puerto.

La lata mantiene el tradicional color amarillo con toques negros de los aurinegros y muestra a un pirata levantando el trofeo de la Liga de Primera 2025, acompañado de la palabra “Campeones” y el nombre del club.

Coquimbo Unido lanzó novedosa cerveza en el puerto. (Foto: Coquimbo Unido)

Identidad pura para los hinchas coquimbanos que quieren estirar la fiesta por mucho tiempo más.

El producto no se hizo esperar y llegó a los anaqueles de la reconocida cadena de supermercados Líder el mismo sábado 14 de febrero, justo para celebrar el fin de semana del amor, ¿El precio? Cada lata tiene un valor de $2.890.

Publicidad

Publicidad

La cerveza es de momento exclusiva en la cuarta región y fue un verdadero éxito: Esto porque se dio a conocer que el primer stock se agotó rápidamente pese al precio alto, confirmando que el envión del título sigue más vivo que nunca en el puerto.