Universidad de Chile todavía reclama el agónico gol que marcó Charles Aránguiz contra Palestino, el que luego fue anulado por consideración del VAR, para terminar con un marcador sin goles.

Una jugada donde todavía hay debate sobre el momento de la mano de Matías Zaldivia y la recuperación de Palestino, donde la Comisión de Árbitros explica que la posesión siempre fue de la U.

“Después de que el equipo blanco envía un centro al área penal desde un tiro libre a favor, un atacante juega el balón de forma deliberada con su mano derecha y luego otro en posición de fuera de juego, no siendo advertida ambas, permitiendo que el juego continúe”, comentan.

El árbitro Diego Flores conversado con el VAR en U de Chile vs Palestino. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Un defensor logra alejar el balón del área y el equipo atacante sigue con la posesión, donde el ataque termina en gol”, detallan.

En ese sentido, dejan en claro que “el VAR en su chequeo detecta que al inicio hay una mano deliberada y que no hay infracción al atacante, además que el otro equipo nunca logró recuperar la posesión y que el despeje del defensor no genera una nueva fase de ataque si no que se considera una misma posesión”.

¿Qué dijo el árbitro del gol anulado a la U?

En el audio del VAR se puede escuchar la comunicación del árbitro Diego Flores, donde ya había advertido revisar la mano de Zaldivia, aunque la duda estaba en si era o no la misma jugada.

“Vamos a revisar, nos parece que hay una mano deliberada cuanto tu lo dijiste”, se escucha que le dicen desde el VAR.

Mientras el juez miraba las imágenes, los jugadores de la U pedían revisar una falta sobre Zaldivia, que habría producido el movimiento para la mano, algo que fue descartado por los árbitros.

“El balón le toca la mano, no hay infracción sobre Zaldivia. Siempre está en fase de ataque de Universidad de Chile”, cerraron la discusión, para luego anular la conquista azul.

