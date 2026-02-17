Para este martes está programado el duelo en que el Bahía debe visitar a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro brasileño ya está en el país, donde entrenó esta jornada en el Centro Deportivo Azul, por lo que fueron recibidos por Universidad de Chile para el último entrenamiento en la comuna de La Cisterna.

Pero no fue la única jugada que unió a los dos clubes, teniendo en cuenta que horas más tarde un jugador de la U estuvo en el hotel de concentración de los brasileños.

Fue Felipe Salomoni quien mostró en sus redes sociales su encuentro con su ex compañero Mateo Sanabria, quien es parte del plantel de Bahía, por lo que hicieron intercambio de camisetas.

Felipe Salomoni y su visita a la concentración del Bahía.

ver también O’Higgins vs. Bahía: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Libertadores

Felipe Salomoni en la concentración del Bahía

A las 19.00 horas de este miércoles está programado el encuentro en que O’Higgins recibirá a Bahía por la Copa Libertadores, en un duelo que encenderá la noche en Rancagua.

Publicidad

Publicidad

Los brasileños entrenaron por la tarde en el Centro Deportivo Azul, donde mostraron en las redes sociales varios videos de su visita, con foco en un mural de Marcelo Salas.

A esto se sumó la visita de Felipe Salomoni para compartir un momento con su ex compañero Sanabria, con quien jugó en el Al-Ain de Emiratos Árabes, donde compartieron camisetas.

Revisa el video: