Casas de apuestas con Bitcoin en Chile en 2025

En Chile hay casas de apuestas Bitcoin que te permiten realizar depósitos y solicitar retiros de ganancias mediante esta criptomoneda.

Encontrar las mejores casas de apuestas con Bitcoin te permitirá tener una opción más para realizar tus depósitos y aprovechar todos los beneficios de tener saldo en tu cuenta. Te contamos cuáles son los mejores operadores que cuentan con esta opción.

¿Cuáles son las casas de apuestas con Bitcoin en Chile?

Varias casas de apuestas que operan en Chile ofrecen la posibilidad de realizar depósitos y retiros utilizando criptomonedas, principalmente Bitcoin.

Te vamos a contar cuáles son esas casas de apuestas con Bitcoin y sus principales características.

Tonybet, deposita con Bitcoin y apuesta en deportes y casino

Tonybet es una de las casas de apuestas Bitcoin que operan en Chile. Para usar este método de pago debes depositar el equivalente mínimo de $45,000 CLP. El máximo monto que permite el operador depositar con Bitcoin es de $8,500,000 CLP.

Usar este método de pago te puede dar acceso a algunos bonos, pero están limitados y por lo general no podrás reclamar bonos de bienvenida usando Bitcoin en tu depósito. También funciona para realizar retiros.

Stake, una de las principales casas de apuestas Bitcoin

Stake es uno de los principales operadores de juegos en línea que ofrece a sus usuarios una gran variedad de métodos de pago y entre están las criptomonedas.

De esta manera, Stake es una de las casas de apuestas con Bitcoin lo que le permite a los clientes de este operador jugar en deportes y casino depositando fondos con esos activos digitales.

Consulta además las promociones y bonos a los que puedes acceder usando BTC como método de pago. La sección de ‘Promociones’ se actualiza constantemente.

BCGame, deposita y retira con Bitcoin

Otra casa de apuestas que principalmente ofrece como métodos de pago las criptomonedas es BCGame, un operador presente en Chile.

Siendo esta una de las casas de apuestas Bitcoin, el operador te ofrece un 180% adicional con tu depósito si el monto es de al menos 0.0000445 BTC.

Depositar con Bitcoin en BC.GAME es bastante sencillo, intuitivo y el operador te guiará paso a paso para completar el pago de forma correcta y segura, incluso mediante códigos QR.

Tomada de BCGame

Deposita desde $25,500 CLP en Rabona con Bitcoin

Otra de las casas de apuestas Bitcoin en Chile es Rabona, en la cual podrás usar este método de pago al depositar entre $25,500 CLP y hasta $4,500,000 CLP.

También puedes usar BTC como tu método de retiro pero el valor mínimo aumenta a los $60,000 CLP. Podrás apostar en tus deportes y juegos de casino favoritos.

Tomada de Rabona

Apuesta con Bitcoin en Rojabet

Otra de las casas de apuestas Bitcoin que operan en Chile es Rojabet. En ella podrás hacer depósitos usando esta criptomoneda desde los $2,500 CLP.

El depósito máximo que puedes ingresar en esta casa de apuestas en BTC es el equivalente a $1,500,000 CLP. Aprovecha los bonos y promociones habilitadas por Rojabet con tus depósitos.

Tomada de Rojabet

Factores clave para escoger una casa de apuestas con Bitcoin

Las casas de apuestas Bitcoin en Chile ofrecen la opción de realizar depósitos y retiros usando esta criptomoneda para que puedas apostar en deportes y casino.

A continuación te compartimos algunas recomendaciones que debes considerar antes de usar una de las casas de apuestas con Bitcoin:

Verifica si está habilitada la recepción de bonos de bienvenida

La velocidad es importante. Generalmente los pagos con BTC son inmediatos

es importante. Generalmente los pagos con BTC son inmediatos Seguridad . Los pagos con BTC son seguros

. Los pagos con BTC son seguros Debes tener fondos en tus ‘wallets’ para poder realizar los pagos

Cómo funcionan las apuestas con Bitcoin en Chile

Algunas casas de apuestas Bitcoin tienen la sección de ‘Billetera’ dividida entre pesos chilenos (CLP) o criptomonedas.

De esta manera podrás evidenciar cuáles fondos estás utilizando a la hoar de aportar en cualquiera de los apartados disponibles por los operadores: deportes o casino.

Otros operadores usan la criptomoneda para ofrecerte otra opción como método de pago, pero tus depósitos aparecerán en pesos chilenos.

Cualquiera de las dos formas te permitirá realizar apuestas en las secciones de deportes o casino, usando las cuotas de los diferentes mercados ofertados, y descontando o acreditando los montos de las jugadas y las respectivas ganancias.

Regulación y legalidad en Chile

El Bitcoin es una moneda digital descentralizada, la cual no es emitida por ningún banco y que se puede usar mediante las llamadas ‘wallets’, que son carteras digitales.

Por otro lado, en Chile, las casas de apuestas operan con bajo licencias internacionales y utilizan los principales métodos de pago para que los usuarios puedan usar la plataforma. Sin embargo, en el país todavía no están reguladas las casas de apuestas que operan apuestas deportivas y de casino en línea.

En ese orden de ideas, si bien es seguro y legal usar las casas de apuestas Bitcoin en Chile, todavía no se cuenta con regulaciones para esta actividad por lo que debes usarlas bajo tu responsabilidad.

Bonos y promociones en Casas de Apuestas con Criptomonedas

Las casas de apuestas Bitcoin cuentan con diferentes bonos y promociones en su oferta de bienvenida para los usuarios chilenos.

Sin embargo, algunos de estos bonos no están habilitados para ser acreditados al depositar con criptomonedas, a pesar de que sean casas de apuestas con Bitcoin.

Antes de realizar cualquier depósito en busca de reclamar un bono, verifica los TyC de cada promoción y confirma que esté habilitada la recepción de con BTC.

Cómo depositar Bitcoin en casas de apuestas

No es diferente el proceso de realizar un pago con Bitcoin que con los métodos tradicionales que te permiten depositar pesos chilenos (CLP):

Inicia sesión o crea una cuenta Ve a la sección ‘Depósitos’ Elige BTC como método de pago Presiona ‘Depositar’ y completa el proceso de pago

Tomada de Rojabet

Pros y contras de apostar en casas de apuestas con Bitcoin

Realizar pagos y depósitos en las casas de apuestas Bitcoin trae ventajas y desventajas. Te compartimos nuestro análisis de algunas de ellas:

Pros Contras Máxima seguridad Volatilidad en el precio del BTC Velocidad en la acreditación de fondos Bonos no disponibles en algunos operadores Sin cargos adicionales por el operador No disponible en todas las casas de apuestas Privacidad

¿Vale la pena apostar con Bitcoin en 2025?

Apostar en casas de apuestas con Bitcoin es una opción que va tomando fuerza en Chile. La posibilidad de realizar depósitos y retiros de forma rápida y segura son sus principales fortalezas.

Sin embargo, la volatilidad en el precio de las cripto, en particular con el BTC puede ser una variable a considerar.

Al final de cuentas, debes convertir tus pesos chilenos (CLP) en criptomonedas como el BTC para poder completar las transacciones con Bitcoin.

Preguntas frecuentes

¿Todas las casas de apuestas Bitcoin están presentes en Chile?

No. Solo algunas de ellas reciben BTC como método de pago. Entre ellas están Tonybet, Stake, BCGame, Rabona, Rojabet y otros operadores.

¿Existen montos mínimos para depositar con Bitcoin?

Si. Todo depende del operador, pero en algunas casas de apuestas con Bitcoin puedes depositar desde $2,000 CLP.

¿Se pueden hacer retiros con Bitcoin?

Es posible, siempre y cuando hayas realizado los depósitos usando ese mismo método de pago.

¿Se cobran comisiones al depositar con Bitcoin?

Por lo general no hay cobros adicionales por depositar usando criptomonedas y en particular BTC.

¿Cuánto se demora un depósito con Bitcoin?

Generalmente, la acreditación de los fondos depositados es inmediata.