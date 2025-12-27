La gran obsesión de los dirigentes de Blanco y Negro era contratar a un defensa central para Colo Colo y lo consiguieron, ya que tienen a un acuerdo con su segundo fichaje.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, declaró el pasado martes que la prioridad de los albos en el mercado era abrochar a un zaguero central y este sábado se ratificó el acuerdo con Joaquín Sosa.

El uruguayo llega a Colo Colo para reforzar la defensa de cara a la temporada 2026 y ser el reemplazante de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, quienes se fueron de la institución alba.

César Luis Merlo entrega detalles del fichaje de Joaquín Sosa en Colo Colo

Joaquín Sosa se une a Matías Fernández como los nuevos jugadores de Colo Colo, quienes vienen a reforzar a un equipo que no logró ningún objetivo en 2025.

El acuerdo del defensa con ByN lo confirma el periodista argentino especialista en fichajes César Luis Merlo, quien además entregó detalles de la operación.

Joaquín Sosa jugando por Bologna. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Joaquín Sosa llega a Colo Colo procedente de Bologna, club dueño de su pase, en calidad de cedido por todo 2026 y con una opción de compra a final de la temporada que se avecina.

El Cacique se arma de a poco para la campaña 2026 y ya lleva dos contrataciones a costo cero.