Colo Colo vivió un desastre administrativo y deportivo en 2025, el cual fue evidente por los malos resultados en la cancha del cuadro albo, que no pudo ni clasificar a la Copa Sudamericana.

La consecuencia directa de la pésima campaña de los albos es que Blanco y Negro se quedó sin recursos para realizar fichajes, es por ello que recurren al ingenio para sumar contrataciones.

La primera alta de Colo Colo fue el lateral derecho Matías Fernández, quien arribó como jugador libre de Independiente del Valle. Ahora, tienen acuerdo con un futbolista que llegó a costar en el pasado un millón de dólares.

Joaquín Sosa, de costar un millón de dólares a llegar gratis a Colo Colo

El segundo refuerzo de Colo Colo será Joaquín Sosa, quien llega a cubrir la plaza de defensor central, puesto que se transformó en un dolor de cabeza del Cacique en 2025.

El zurdo uruguayo viene a suplir las partidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, quienes terminaron su vínculo con ByN y no fueron renovados.

Sosa llega a Colo Colo procedente de Independiente Santa Fe, cuadro en el que estaba cedido desde Bologna y corta su vínculo tras seis meses en el elenco cardenal.

ByN no gastará en el fichaje del central, pero en el pasado el futuro defensor colocolino tuvo un alto valor en el mercado, debido a que Bologna le pagó a Nacional de Montevideo un millón de dólares en el mercado de verano europeo de 2022.

Joaquín Sosa nunca pudo acostumbrarse a la Serie A, es por ello que tuvo préstamos por Dinamo Zagreb, Montreal, Reggiana y Santa Fe, para ahora recalar en Colo Colo con 23 años.

Blanco y Negro realiza una segunda contratación a costo cero, demostrando que las arcas en el estadio Monumental están bastante escuálidas.