Joaquín Sosa fue uno de los buenos valores que tuvo Colo Colo en el empate 1-1 ante Peñarol. A pesar de fallar su penal en la tanda definitoria ante los uruguayos, mostró solidez como central.

Eso sí, el partido que disputó ante el Manya fue accidentado. Esto debido a un golpe que recibió en su mentón que lo obligó a ser suturado una vez terminado el duelo.

Así lo exhibió el propio futbolista en sus redes, mostrando un vistoso parche que le cubría gran parte de su pera. “Solo 5 puntitos”, señaló Cocoliso saludando a la cámara, en una muestra de humor.

Cocoliso Sosa mostró su “herida de guerra”

De todas maneras ese golpe no le impidió terminar el partido, ya que jugó los 90 minutos. Asoma de inmediato como un futbolista importante para la retaguardia del elenco de Fernando Ortiz.

Los desafíos para Sosa en Colo Colo

Joaquín Sosa volverá este jueves a Santiago y preparará lo que será el último amistoso de Colo Colo, que será este sábado en el estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

ver también Fernando Ortiz confirma nuevo amistoso de Colo Colo en el regreso a Chile: cuándo será

El rival será Deportes Recoleta, elenco contra el que jugarán a puertas cerradas. Será la última prueba de fuego antes del debut en el torneo nacional.

Ahí Sosa tendrá la experiencia de debutar oficialmente contra el Cacique. El rival en la primera fecha será Deportes Limache, al cual enfrentarán en el estadio Elías Figueroa, de Valparaíso.