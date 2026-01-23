Colo Colo tuvo una complicada pretemporada en Uruguay y volvió al país tratando de encontrar su primer triunfo. Sin embargo, el plan del Cacique ha sufrido problemas de última hora que lo obligan a quedarse, por ahora, sin un último examen antes del debut en la Liga de Primera 2026.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz regresó luego de su gira en el extranjero con dos empates que terminó ganando en penales y tres derrotas en distintos amistosos. Es por ello que la idea del cuerpo técnico era sumar un duelo más para sumar confianza, el que no se realizará.

Este viernes se conoció que, pese a que estaba todo acordado, finalmente el Cacique no tendrá un último encuentro previo al torneo. Esto, ya que al club involucrado no le gustaron las condiciones en las que se llevaría a cabo.

A Colo Colo se le cae su último amistoso

Colo Colo quería finalizar su pretemporada intentando lograr por lo menos un triunfo, pero por ahora se quedará con las ganas. El amistoso que iba a llevar a cabo el Cacique en el Estadio Monumental no se jugará y todo por negativa del club invitado.

Colo Colo se queda con las ganas de jugar su amistoso con Deportes Recoleta. Foto: Colo Colo.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien reveló este viernes que el compromiso, que se llevaría a cabo este fin de semana, se canceló. Esto, porque no hubo acuerdo en cuanto a las formas del choque.

“El partido con Recoleta se cayó y finalmente me dicen que no será sparring mañana, parece que no gustó mucho la forma y desecha la posibilidad Recoleta“, señaló el reportero albo.

Aunque el periodista enfatizó en que podría haber novedades con un nuevo rival en las próximas horas. “No digo que tenga otro, ese duelo a puertas cerradas no se juega“.

Esta situación deja a Fernando Ortiz sin poder darle un último partido de rodaje a la formación que quiere para el choque que se le viene en el debut. Ante Deportes Limache, al que no le pudo ganar en 2025, deberá dar el primer paso en un año donde están obligados a ser campeones.

Colo Colo se queda con las ganas de enfrentar a Deportes Recoleta y busca un nuevo desafío antes de la Liga de Primera. El Cacique deberá trabajar intensamente en la semana que queda antes del arranque oficial de la temporada para así no ceder ningún centímetro de ventaja a sus rivales.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin amistoso contra Deportes Recoleta, Colo Colo ahora fija la mira en su estreno en la Liga de Primera 2026. El Cacique verá acción por la primera fecha el próximo sábado 31 de enero cuando visite a Deportes Limache desde las 12:00 horas.