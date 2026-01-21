Se formó en la U, trabajó en bodegas y ahora busca su revancha en la Primera B: “A seguir creciendo”

El mercado de fichajes se mueve y uno de los clubes que trabaja a fondo es Deportes Recoleta. El cuadro textilero ahora bajo la dirección de Francisco Arrué busca el anhelado ascenso y apuesta por jóvenes talentos.

Es así como sumaron a un joven proyecto como Ignacio Parada. El delantero de 22 años se formó en Universidad de Chile y tras dar la vuelta larga llegó al elenco albiazul para quedarse.

“Pude mostrarme, convencer al cuerpo técnico y me dieron el visto bueno para quedarme. Eso me motiva a seguir creciendo y entrenando con más ganas que nunca”, recalcó a TNT Sports.

Pero la historia del Nacho comenzó varios años atrás en el Romántico Viajero. El joven ariete llegó a compartir con jugadores como Agustín Arce, Salvador Negrete y Pedro Garrido. El tema es que no logró la oportunidad que imaginaba y quedó libre.

Ignacio Parada destacó en la juvenil de la U y ahora busca el despegue definitivo en Deportes Recoleta

Bajo este panorama, su carrera se truncó ya que no lograba sumarse a ningún equipo. A tal punto que se dedicó a otras actividades. “Llegué a trabajar en bodegas. Pensé en estudiar, en dejar el fútbol, porque cuando se cierran tantas puertas uno empieza a desconfiar de sí mismo”, confesó al medio citado.

La revancha de Ignacio Parada

Pero la vida da revanchas. En 2025 llegó la oportunidad de Futuro FC en la Tercera División. Con su olfato goleador logró el ascenso y despertó el interés de Deportes Recoleta en este 2026.

“Ignacio se sumó desde el inicio de la pretemporada y, a base de esfuerzo y talento, se ganó la posibilidad de integrarse al proyecto 2026. Hoy llega al Reco con la convicción de seguir creciendo y consolidándose en esta nueva etapa de su carrera”, detallaron a través de las redes sociales del club.

Lo que respondió de inmediato Parada. Es que en el primer amistoso de pretemporada ante O’Higgins ya marcó y hasta le dio el triunfo ante el elenco que disputará la Copa Libertadores. Por lo que ahora el objetivo será seguir en racha en el debut por la Copa Chile y la Primera B cuando toque visitar a Santiago Wanderers el próximo 22 de febrero.

