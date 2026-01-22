El mercado de fichajes ha significado mucho para Audax Italiano, tanto en el ítem de entradas, pero sobre todo en el de slaida de jugadores. Sufrió, por ejemplo, la marcha de Eduardo Vargas. Turboman regresó a Universidad de Chile. También sintieron el adiós de Leonardo Valencia.

Luego de una temporada muy prolífica, en la que Valencia anotó 20 goles y regaló 12 asistencias en 35 partidos, el talentoso volante ofensivo emigró rumbo a Deportes Concepción. Por estos días, se afina la salida de otra variante ofensiva en los Tanos.

Un delantero argentino-chileno que preferentemente se mueve por los costados: Alessandro Riep, quien tiene 22 años y en la Liga de Primera pasada jugó 14 partidos. Fueron 66 las presencias con los itálicos, donde jugó 66 encuentros: marcó cuatro goles, regaló cuatro asistencias y recibió 10 amonestaciones en 3 mil 53 minutos.

Según el periodista César Merlo, Riep seguirá su carrera en la máxima categoría del fútbol de Argentina: se unirá a Independiente Rivadavia de Mendoza. El comunicador, eso sí, dio un detalle clave en torno al porqué de esa negociación en la Lepra mendocina. “Llega libre desde Audax Italiano y firma un contrato por un año”, informó.

“Es hijo de Rodrigo (Riep), el representante de Sebastián Villa”, contó también Merlo, quien evidenció el fuerte lazo entre Alessandro Riep con el hábil atacante colombiano. Sí, el mismo ex jugador de Boca Juniors que Colo Colo tuvo como gran deseo de mercado durante las últimas dos ventanas. Será su segunda oportunidad en suelo trasandino, aunque nunca había estado en la élite

A pesar de que había acordado irse, Sebastián Villa continúa en Independiente Rivadavia de Mendoza y comenzará la liga ahí. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Alessandro Ried se unirá rápidamente a un club de primera tras su salida de Audax Italiano, donde terminó su contrato y quedó de agente libre en este mercado de fichajes. Algo que la Lepra mendocina quiso aprovechar, tal como hizo con un zaguero que pasó por Everton sin pena ni gloria.

Alessandro Riep festeja un gol ante Everton de Viña del Mar. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Se trata de Sheyko Studer, quien llegó a los Ruleteros desde Talleres de Córdoba tras haber estado a préstamo en el cuadro viñamarino. Estuvo durante casi todo 2023 en el Sausalito, pero no llegó a debutar en el primer equipo. En Independiente Rivadavia ya superó los 50 partidos.

Sheyko Studer estuvo en Everton hace un tiempo y no debutó. Recibirá como figura a Riep en la Lepra mendocina. (Hernan Cortez/Getty Images).

Studer además es un defensa goleador: en 51 juegos computa cuatro dianas y una asistencia, además de 16 amonestaciones en 4 mil 533 minutos de acción, según el reporte de Transfermarkt. Gonzalo Ríos, un volante ofensivo y extremo que curiosamente también pasó por Audax Italiano, es otro del plantel de Independiente Rivadavia de Mendoza que pronto recibirá a Alessandro Riep.

Así va la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2026

