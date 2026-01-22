Audax Italiano se refuerza con todo para enfrentar la nueva campaña, donde además enfrentarán la Copa Sudamericana. Ante esto, el cuadro de La Florida se anotó con un nuevo refuerzo, ya que se reveló que concretó el fichaje de figura argentina.

En la última temporada lograron clasificar a la competencia internacional, donde enfrentarán un partido único contra Cobresal, pero tras terminar el año también experimentó importantes salidas de Jorge Espejo, Lautaro Palacios, Luis Riveros, Germán Guiffrey, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia.

El jugador que llegará a Audax Italiano

El medio Tano Noticias reveló hace algunas horas que Giovani Chiaverano estaba cerca del cuadro audino. Pero recientemente entregó nueva información anunciando que el jugador de 20 años concretó su llegada al club.

“Es nuevo jugador de Audax Italiano para la temporada 2026. El atacante argentino llega procedente de Newell’s Old Boys, en condición de préstamo con opción de compra, tal como se rumoreaba”, explica el medio en sus redes.

Los refuerzos de Audax este 2026

Desde que comenzó el mercado de fichajes, el club a revelado a través de sus redes a los nuevos refuerzos que llegan esta temporada, entre ellas el goleador de Cobresal, Diego Coelho, y el argentino Marcelo Damián Ortiz, que llegó desde Atlético Tucumán.

A ellos se suman Martín Ballesteros proveniente de la U de Chile, desde Huracán llegó Rodrigo Cabral y Favian Loyola que arribó desde la MLS. Además de anunciar las renovaciones de Nicolás Aedo y Nicolás Orellana.