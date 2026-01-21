Audax Italiano se encuentra reforzando lo que será la nueva temporada, donde enfrentará la Copa Sudamericana y disputará un partido único contra Cobresal. Por lo mismo, el equipo audino puso sus ojos en un refuerzo argentino que tendría todo concretado para llegar a Chile.

El cuadro de La Florida experimenta importantes bajas este año, entre ellas Jorge Espejo, Lautaro Palacios, Luis Riveros, Germán Guiffrey, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia. En ese contexto, el cuadro ya ha anunciado importantes refuerzos, a quienes se les sumará uno más.

El jugador que llegará a Audax Italiano

El medio Tano Noticias reveló que se acerca un joven delantero de 20 años al equipo itálico, hijo de un histórico de Newells. “Giovani Chiaverano está muy cerca de Audax Italiano de cara al 2026”.

ver también ¿Se va de Audax Italiano? El inesperado vuelco en el futuro de Esteban Matus

“El delantero argentino, formado en Newell’s Old Boys, aparece con fuerza en el radar audino. La intención del club es que llegue en condición de préstamo con opción de compra, apostando a su proyección y crecimiento”, señala el medio.

Asimismo, agregan que el jugador, que es hijo de Gabriel Chiaverano, debutó en la Primera División Argentina donde convirtió su primer gol oficial con la Lepra.

Publicidad

Publicidad

“Ha sumado minutos con el plantel profesional, destacando por su movilidad, potencia y presencia en el área. En La Florida buscan juventud y proyección ofensiva, y su nombre gusta mucho”.

Los refuerzos de Audax este 2026

El club ya anunció a través de sus redes a los distintos refuerzos que se suman está temporada, entre ellas el goleador de Cobresal, Diego Coelho, y el argentino Marcelo Damián Ortiz, que llegó desde Atlético Tucumán.

A ellos se suman Martín Ballesteros proveniente de la U de Chile, desde Huracán llegó Rodrigo Cabral y Favian Loyola que arribó desde la MLS. Además de anunciar las renovaciones de Nicolás Aedo y Nicolás Orellana.

Publicidad