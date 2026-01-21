Un inesperado fichaje se anotó Deportes Copiapó, cuadro que estuvo cerca de lograr el ascenso el 2025 tras lograr llegar a la semifinal de la liguilla. Ahora, a poco de empezar la nueva temporada de Primera B, el León de Atacama sumó inesperado fichaje.

El centrodelantero Lautaro Palacios se vestirá de albirrojo esta temporada, según revela PrimeraBChile, donde tras jugar las últimas dos temporadas en Audax Italiano y luego de que su fichaje sonará en equipos de la Liga de Primera como Ñublense, el argentino dio la sorpresa al arribar a la Primera B.

La carrera de Lautaro Palacios

El jugador de 30 años comenzó su carrera en Defensores de Cambaceres el 2017, para luego arribar a la Primera B chilena donde militó en Unión San Felipe. Tras esto, se sumó a Coquimbo Unido donde llegaron a semifinales de la Copa Sudamericana en 2020, para luego llegar a Audax Italiano.

Tras un breve paso por Arabia Saudita donde jugó una temporada entre 2022 y 2023 con Al Adalah, el jugador regresó al cuadro de La Florida donde estuvo hasta finales del 2025.

Palacios disputará el 2026 en Primera B/Photosport

El 2026 de Deportes Copiapó

El cuadro sufrió importantes cambios de cara a la nueva temporada, donde vivió una importante restructuración tras la salida de gran parte del plantel. Es por eso que el cuadro atacameño ha sumado a cruciales refuerzos.

Entre los jugadores que se visten de albirrojo este año se encuentran el arquero Nicolás Temperini, el defensa Nozomi Kimura, los mediocampistas Gastón Pérez e Iván Ledezma y los delanteros Jorge Ortiz, Lautaro Palacios y Damián Sáez.