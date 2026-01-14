Es tendencia:
Fue descartado y ahora regresaría: El jugador que se quedaría en Deportes Copiapó

El jugador podría sellar su regreso al equipo tras una positiva campaña el 2025, donde se convirtió en una de las figuras del León de Atacama.

Por Andrea Petersen

El jugador que se quedaría en Copiapó esta temporada.
Deportes Copiapó se encuentra reforzando y planificando lo que será la nueva temporada, donde el cuadro buscará el ascenso a la división de honor del fútbol, sueño que casi consiguen el 2025 al llegar hasta semifinales de la liguilla.

Ante este panorama, la escuadra se encuentra definiendo el plantel con el que enfrentarán la Primera B este año con importantes cambios y cerrando renovaciones, pero además, el cuadro está analizando cerrar la continuidad de una de sus figuras, que se pensaba estaba lejos del club.

¿Matías Gallegos se quedará en Copiapó?

Según revela el medio PrimeraBChile, el León de Atacama retomó el contacto con Matías Gallegos. “Si bien en algún momento se descartó la continuidad de Gallegos, el panorama cambió y vuelve a ser opción para la ofensiva del equipo que será dirigido por Héctor Almandoz”, comenta el medio.

Fue campeón con U de Chile y está buscando club: “Siempre hay conversaciones”

Fue campeón con U de Chile y está buscando club: “Siempre hay conversaciones”

El jugador vivió una buena temporada en Copiapó, posicionándose en el equipo. Por lo mismo, según revela el medio, habría distintos clubes que barajaron su nombre como posible refuerzo, entre ellos Unión Española, Deportes Puerto Montt, Santiago Wanderers y Deportes Recoleta.

La última temporada de Gallegos en Copiapó

Hace algunos meses, en conversación con AS, el delantero argentino de 28 años, con pasos en clubes como Unión Santa Fe, Chacarita Junior y Barnechea, se sinceró sobre su gran presente junto al León de Atacama.

Más allá de los goles, estoy contento porque llegué a un club lindo, a una institución grande de la categoría y a un grupo extraordinario. Si no fuera por el esfuerzo de mis compañeros y el trabajo que hacemos, yo creo que mi rendimiento personal no hubiese sido el mismo”, explicó en aquella oportunidad.

Añadiendo que se encuentra muy contento en Copiapó. “Acá es mucho más tranquilo. Yo siempre me mantengo y rondó en los mismos lugares, porque la vida nuestra es más de casa. Copiapó es tranquilo, no hay comparación con lo que es Santiago, que es otra cosa. Hay muchas más cosas que hacer, pero está bueno, porque la tranquilidad para el jugador es muy importante”.

