Este jueves 19 de marzo, en el Centro de Convenciones de la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque, se realizará el sorteo de la fase de grupos para la Copa Libertadores 2026, donde se conocerá la suerte de los clubes chilenos.

Tanto el último campeón Coquimbo Unido como Universidad Católica sabrán la suerte que les toque en el certamen continental, que puede ser desde un grupo accesible a tener la mala fortuna de caer en una “zona de la muerte”.

En la previa a conocer los grupos de la Copa Libertadores, en RedGol recurrimos a la Inteligencia Artificial para preguntar directamente qué le puede tocar tanto a “piratas” como “cruzados” en el torneo. ¿Se convertirá en realidad esto?

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La IA elige los grupos de Católica y Coquimbo en Copa Libertadores

Para este experimento, utilizamos la plataforma ChatGPT a la cual le entregamos el siguiente prompt para tener la mayor calidad posible en su respuesta.

Actúa como un Analista de Datos Deportivos de Élite y Experto en Fútbol Sudamericano con 20 años de experiencia. Tu especialidad es la Copa Libertadores. Tu misión es proyectar qué grupos le pueden tocar a Coquimbo Unido y Universidad Católica en la edición 2026 del certamen. Para ello, integra un modelo basado en: – Ranking CONMEBOL – Forma reciente (2024–2025) – Fortaleza local (altura, viajes, localía) – Historial Libertadores – Rendimiento internacional reciente (últimas 3 Libertadores) – Plantel actual (valor, experiencia) – DT y estilo (clave en Libertadores) – Contexto país (Brasil ≠ Bolivia ≠ Ecuador) Además de variables como: – Altura – Viajes extremos – Calendario – Presión histórica (ej: Boca vs debutantes)

¿Cuál sería el grupo más accesible?

Si tomamos en cuenta que tanto Coquimbo como Católica forman parte del bombo 3, les tocará enfrentar a un cabeza de serie (bombo 1), un rival fuerte (2) y un “trampa” (4). Así las cosas la suerte sería de esta forma.

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COQUIMBO UNIDO

Peñarol

Universitario

Sporting Cristal

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Nacional de Montevideo

Cerro Porteño

Independiente Rivadavia/Platense

¿Cuál sería el grupo de la muerte?

COQUIMBO UNIDO

Palmeiras

Lanús

Barcelona de Guayaquil

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UNIVERSIDAD CATÓLICA

Flamengo

Estudiantes de La Plata

Independiente Medellín

En síntesis

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay.

de la se realizará este jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay. Coquimbo Unido y Universidad Católica integran el bombo 3 de la fase grupal.

y integran el bombo 3 de la fase grupal. Flamengo y Palmeiras figuran como posibles rivales complejos para los clubes chilenos participantes.

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