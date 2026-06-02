RedGol conversó con el especialista argentino Marcelo Gantman, director de Big Data Sports, quien entregó detalle de las estadísticas a las que tendrán acceso hinchas y especialistas.

Entre las novedades tecnológicas que tendrá el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA anunció que este torneo será el primero en la historia que revelará los secretos del juego en tiempo real, gracias a la Inteligencia Artificial.

En términos simples, cualquier fanático del fútbol podrá tener acceso ilimitado a una serie de métricas que en el pasado eran de exclusiva propiedad de los cuerpos técnicos. Es decir, una versión mejorada de lo que se exhibió durante Qatar 2022.

Para entender este avance tecnológico que tendrá el Mundial 2026, RedGol conversó con Marcelo Gantman, periodista argentino y director del medio especializado Big Data Sports, quien explicó si esta medida de FIFA se concretará o es un mero asunto de marketing.

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Cómo la IA cambiará el fútbol en el Mundial 2026

“Todo lo que entendemos por captura de datos en el fútbol en tiempo real ya ya está sucediendo, pero por lo general, cualquiera que esté mirando un partido y va a una determinada aplicación puede tener ahí, más o menos con alguna diferencia de segundos, toda la información”, indica el especialista.

En esa línea, Gantman aclara que la promesa de FIFA para el Mundial 2026 es “hacer una distribución de información de cada uno de los juegos que permitan ir un poco más allá de los datos habituales del mismo”, para lo que se utilizará la inteligencia artificial mediante los acuerdos que tiene el organismo.

“Son promesas, pero creo que son bastantes reales en función del gran cambio que se hizo Qatar 2022, cuando por primera vez en la historia se permitió que todos los aficionados puedan acceder a datos más profundos, más específicos que permiten conocer mejor aquello que no surge a primera vista”, complementa.

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Datos en tiempo real, ¿verdad o marketing?

Para Gantman, el gran cambio que aterriza para el Mundial 2026 viene con la inteligencia artificial generativa, la cual garantiza un importante cambio en la forma de entregar datos en tiempo real de cada encuentro.

“En aquella época, aunque pasaron apenas 3 años y medio, todavía no tenía este tipo de inteligencia artificial, que lo que permite es darle mayor escala y mayor velocidad a procesos que antes demoraban un poco más de tiempo”, complementa el director de Big Data Sports.

“Para publicar todas las estadísticas avanzadas del partido, demoraba entre 12 y 15 horas. A veces, los clubes de elite pueden acortar esos tiempos a ocho horas, pero yo creo que a esta altura todo es marketing. Si la FIFA cuenta que va a hacer esto, no hay que tomar el marketing como un sinónimo de engaño“, finaliza.

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En síntesis