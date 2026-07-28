La UEFA está indignada: Infantino quiere convertir el Mundial en una empresa y vender la propiedad del torneo a inversores privados. El círculo de Donald Trump ya sobrevuela la presa...

La polémica y ya cuestionada administración de Gianni Infantino a la cabeza de la FIFA hace explotar un bombazo que ya tiene indignada a la UEFA. Es que el mandamás del fútbol planetario tiene la brillante idea de vender la Copa del Mundo y privatizar el máximo torneo deportivo que ha visto historia de la humanidad.

Tal como informó The Times en Inglaterra, Infantino pretende convertir el mundial en una empresa, literalmente. La idea de la FIFA es privatizar la mitad de la propiedad del torneo, entregando el 20% accionario para repartirse entre las 211 federaciones que quieran participar y un 30% a capitales minoritarios particulares.

En el informe recogido por el medio británico se apunta a la recaudación de 4.200 millones de dólares de los inversionista, quienes serían sueños de una parte de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes en sus ediciones masculinas, femeninas y juveniles.

Era que no, sospechosamente hay dos empresas que rondan el proyecto desde su inicio: Thrive Capital (propiedad del hermano del yerno de Donald Trump…) y el banco JP Morgan como “asesor financiero”. Incluso las informaciones hablan que Infantino le habría realizado consultas al propio Trump, encontrando el apoyo del presidente de Estados Unidos para la privatización de la Copa del Mundo.

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Dueños privados del Mundial y millones al bolsillo de Infantino

Sobre el oscuro plan y que curiosamente llenaría los bolsillos del actual presidente de la FIFA, El País en España advierte que “Infantino, que si es reelegido en 2027 acabaría su mandato en 2031, se convertiría en CEO, o comisionado (de este Mundial-empresa). El salario que cobraría este cargo no ha sido aclarado, pero las personas que conocen el esquema aseguran que se equipararía al salario del comisionado de la NFL, Roger Goodell, que gana unos 64 millones de dólares al año. Diez veces más de lo que ingresó Infantino en el último año fiscal”.

Y la UEFA puso el grito en el cielo de forma urgente: en un comunicado, el organismo liderado por Alexander Ceferin, manifestó que “esto traspasa una línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar”.

Ni se arrugan: Infantino quiere vender el Mundial y convertirlo en una empresa privada mientras Trump y su círculo cercano ya sobrevuelan la presa.

“La UEFA se lo toma muy en serio esta idea de Infantino]. Lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Y lo mismo deberían hacer todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupe el futuro de este deporte“, agregan.

Sentencian que “el alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo“.

Así las cosas, la UEFA estaría a la espera de cómo avance el lucrativo proyecto de Infantino, con la convicción de que, en caso de ser necesario, presentará una demanda ante la Comisión Europea, el que muchos consideran el único organismo capaz de llevar a la FIFA ante la justicia.

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En el informe presentado por la FIFA del plan de privatización de Infantino, el modus operandi sería la creación de una empresa filial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), controlada exclusivamente por la FIFA, y que gestionaría “las operaciones comerciales y la organización de eventos”.

La excusa de Infantino es inyectar miles de millones de dólares a la FIFA, a las federaciones miembro y el fútbol en su totalidad, sin olvidar el posible beneficio directo a Infantino, integrando al plan los derechos comerciales de la FIFA, los cuales incluyen entre otros los derechos de transmisión, patrocinio, venta de entradas y licencias.

Resumen:

-Gianni Infantino busca privatizar el Mundial vendiendo un 50% de su propiedad.

-4.200 millones de dólares planea recaudar la FIFA con inversionistas particulares.

-UEFA presentaría una demanda ante la Comisión Europea contra el plan de privatización.