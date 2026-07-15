Una organización de derechos humano entabló el recurso ante la entidad, acusando al dirigente suizo de "violar la neutralidad política".

La figura de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha sido objeto de cuestionamientos durante el Mundial 2026, especialmente por el trato cercano que tiene con el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Aquello se reflejó en la influencia que ejerció para que la Comisión Disciplinaria del organismo que lidera le quitara la tarjeta roja a Folarin Balogun para que jugara por su país ante Bélgica en octavos de final. Medida que generó el fortalecimiento de una corriente opositora en su contra.

Pero lo anterior no quedó sólo en las amenazas. Es que el Comité Olímpico Internacional (COI), de la cual FIFA es miembro, recibió una denuncia en contra de Infantino, a raíz de la relación política que el dirigente suizo tiene con Trump.

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Denuncian a Gianni Infantino por tratos políticos con Donald Trump

Quien entabló el recurso ante la entidad que rige los Juegos Olímpicos fue la Organización No Gubernamental (ONG) Fair Square, quien acusó al máximo líder del fútbol mundial de “reiteradas violaciones a la neutralidad política“.

“Gianni Infantino ha violado reiteradamente las normas al ofrecer su apoyo político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, indica el ente quien advierte que “aportamos pruebas de otras dos violaciones graves, que hemos solicitado que se investiguen”.

Desde la ONG apuntan a la presencia del dirigente en el Consejo de la Paz del mandatario estadounidense en febrero pasado, y al uso de gorras que hacen referencias políticas favorables a Trump. Y agregan que el caso Balogun fue “la gota que colmó el vaso”.

En síntesis