La FIFA aún no define el nombre del juez que estará el domingo en Nueva York. Hay dos grandes candidatos para la final.

Los arbitrajes han generado polémica en el Mundial 2026 y la FIFA toma nota, porque debe decidir el nombre del juez que esté a cargo de la gran final entre España y Argentina.

Muchos comentarios se han repetido en todo el planeta por las determinaciones de los réferis en la Copa del Mundo, incluso algunos han asegurado que “ayudan” a ciertos seleccionados, aunque sin pruebas fuertes de aquello.

Lo claro es que el jefe de la comisión arbitral de la FIFA, el italiano Pierluigi Collina, tiene que definir al hombre que pite la final y existen dos grandes candidatos.

ver también ¿Argentina y la suerte del campeón? Lamine Yamal desata la preocupación en España antes de la final

¿El regalón de la FIFA dirigirá la final del Mundial?

En Bolavip Argentina informaron que existen dos grandes candidatos para dirigir la final del Mundial entre España y Argentina, con el “regalón de la FIFA” Alireza Faghani entre las opciones.

En el citado medio informan que el juez que tuvo un pésimo rendimiento en la victoria de Inglaterra ante México en los octavos de final y un polaco tienen chances de estar el domingo dirigiendo en Nueva York.

Szymon Marciniak tiene chances de dirigir la final del Mundial. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

“La FIFA pondera -de momento- dos alternativas: el polaco Szymon Marciniak, quien dirigió la final de Qatar 2022 y el debut de Argentina en esta Copa del Mundo (3-0 ante Argelia), o el iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani, con el antecedente de la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG, por lo que tiene chapa de haber dirigido un partido definitorio en suelo americano”, señaló el citado medio.

Por ahora, no está la oficialización del cuerpo arbitral, pero se prevé que saldrá entre Marciniak y Faghani el réferi que estará en la gran final entre España y Argentina.

En síntesis

El italiano Pierluigi Collina definirá al árbitro para la final entre España y Argentina.

definirá al árbitro para la final entre España y Argentina. Szymon Marciniak y Alireza Faghani son los dos candidatos para dirigir la final.

y son los dos candidatos para dirigir la final. La gran final del Mundial 2026 se jugará este domingo en Nueva York.

ver también Ricardo Dabrowski no quiere celebrar antes de tiempo con Argentina en el Mundial: “Esperemos…”

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Nueva Jersey-Nueva York.