El periodista nacional no se guardó nada contra sus compatriotas por criticar a los actuales campeones del mundo. Para él, hay que aplaudir a la Albiceleste.

La selección de Argentina es tema en nuestro país, donde la mayoría de los chilenos se pondrá la camiseta de España en la final del Mundial 2026 este domingo. Es ahí donde en el periodismo apareció una sorpresiva opinión.

Se trata de Mauricio Israel, periodista del programa Círculo Central, quien rompió los moldes de la versión chilena y le gritó al mundo su apoyo a la Albiceleste. El comunicador le cayó a sus compatriotas por las múltiples críticas a Lionel Messi y compañía.

“Yo siempre me pregunto por qué la gente le tiran tanto a Argentina, si son buenos pa la pelota, tienen mejor carne que nosotros, saben hacer buenos asados... Nosotros somos envidiosos, entonces resulta que criticamos a Argentina en el Mundial“, partió disparando.

Mauricio Israel contra el hincha chileno

El periodista no se quedó ahí y le cantó su verdad a los fanáticos chilenos que lanzan “hate” hacia la selección argentina. Para Mauricio Israel, hay que sentarse a aplaudir al actual campeón de la Copa del Mundo.

“Todos quieren que Argentina pierda, lo encuentro insólito. Se nos olvida qué pasó en la Copa América en Chile (2015), nos hicieron un cuadro favorable, también nos inventaron un penal con Bolivia, sino quedábamos eliminados”, criticó.

Pero no se quedó ahí en su acusación. Siguiendo con su versión de las “ayuditas” a Chile en el recordado primer título continental, le dio duro a los hinchas. Mauricio Israel volvió a ratificar su apoyo a la Albiceleste.

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“Ahí no dijimos nada (Copa América 2015) y les enrostramos en la cara a Argentina que les ganamos la Copa América. Ahora, el que puede, puede, y el que no, nos sentamos a aplaudir a Argentina ¡Grande Argentina!”, cerró.