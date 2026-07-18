El delantero galo usó sus redes sociales para redactar una sentida despedida a su DT, quien dejará a Les Bleus al término de este Mundial 2026.

Francia será una de las tantas selecciones que cambiará de entrenador al término de este Mundial 2026. Didier Deschamps avisó que se iba luego de esta cita planetaria, poniendo punto final a 14 años al mando de Les Bleus.

Lamentablemente su adiós será más bien amargo, ya que el objetivo de irse como campeón del mundo, repitiendo lo hecho en Rusia 2018, no se pudo cumplir tras caer ante España en las semifinales.

Por lo mismo uno que le dedicó un sentido adiós al entrenador fue Kylian Mbappé, quien en su Instagram personal le dedicó unas lindas palabras a un DT que sacó lo mejor de su rendimiento en el combinado francés.

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La sentida despedida de Mbappé a Deschamps en Francia en este Mundial 2026

El delantero escribió que “hoy es tu último baile. Tú que nos has dado tanto. Deberíamos haberte dado un mejor final, pero fallamos. Poner palabras en lo que has traído durante 14 años es muy difícil, ya que has sido una pieza clave en la renovación de este equipo. La gente no siempre ha apreciado tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello”.

Didier Deschamps estuvo al mando de Francia durante 14 años. | Foto: Getty Images.

“Gracias por darme la oportunidad de representar a mi país en el escenario más importante durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido jugar junto a una de las mayores leyendas de nuestro país, y guardo recuerdos maravillosos de todo lo que vivimos y logramos juntos”, añadió.

Para cerrar el jugador del Real Madrid afirmó que “te deseo lo mejor en tu nueva aventura y te agradezco nuevamente todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros”.

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