Pia Clemens sostuvo que la visión individualista de Mbappé es gran responsable de los fracasos que han golpeado a la figura de Francia y el Real Madrid.

La selección francesa no pudo contra España, eliminada en las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Fue victoria por 0-2 de los ibéricos sentenciando la tristeza total en el fútbol galo, que se ilusionaba con lo que pudieran hacer Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Y el duelo fue una decepción total para Francia, que nunca logró meterse en el partido con una participación grupal e individual para el olvido. Quizás el más rescatable fue Mbappé, pero aún así muy lejos de lo esperado.

El Mundial de Mbappé en lo personal no fue malo en el promedio. Hasta ayer empatado por ahora en la punta de la tabla de goleadores con Lionel Messi (ocho tantos cada uno), pero la periodista francesa, Pia Clemens, aseguró que hay un defecto del delantero del que no aprende.

ver también Mbappé y Cherki destruyen el juego de Francia tras caer vs España en el Mundial 2026: “No estuvimos al nivel de una semifinal”

El gran problema de Mbappé: no puede solo

“Hay un malentendido fundamental en la historia de Kylian Mbappé, especialmente desde niño por culpa de su intelecto“, sostuvo.

Periodista francesa sostiene que el defecto de Mbappé es creer que ´puede escribir la historia solo.

Agrega que el delantero “está convencido de que es él quien debe escribir su propia historia, pero uno no escribe su historia solo, La historia se escribe entrelazándola con las historias de los demás. Ese es el error original de Mbappé“.

“Mbappé está obsesionado con controlar su propia historia e incluso, por consiguiente, con escribir la historia de la selección francesa, la del Paris Saint-Germain y ahora la del Real Madrid. No se puede hacer todo eso solo“, sentenció Clemens.

ver también ¡España a la final de la Copa del Mundo! Francia y Mbappé nunca despertaron para jugar en Dallas

Ahora Francia espera por Argentina o Inglaterra para el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026. Mbappé intentará quedarse con el Botín de Oro como premio de consuelo.

Resumen:

-España venció 0-2 a Francia en semifinales de la Copa del Mundo 2026.

-Kylian Mbappé y Lionel Messi empatan como goleadores con ocho tantos cada uno.

-Francia definirá el tercer lugar del torneo enfrentando a Argentina o Inglaterra.