Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Periodista francesa revela el gran defecto de Mbappé tras el adiós de Francia en el Mundial

Pia Clemens sostuvo que la visión individualista de Mbappé es gran responsable de los fracasos que han golpeado a la figura de Francia y el Real Madrid.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Aseguran que éste es el gran problema de Mbappé.
© Getty ImagesAseguran que éste es el gran problema de Mbappé.

La selección francesa no pudo contra España, eliminada en las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Fue victoria por 0-2 de los ibéricos sentenciando la tristeza total en el fútbol galo, que se ilusionaba con lo que pudieran hacer Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Y el duelo fue una decepción total para Francia, que nunca logró meterse en el partido con una participación grupal e individual para el olvido. Quizás el más rescatable fue Mbappé, pero aún así muy lejos de lo esperado.

El Mundial de Mbappé en lo personal no fue malo en el promedio. Hasta ayer empatado por ahora en la punta de la tabla de goleadores con Lionel Messi (ocho tantos cada uno), pero la periodista francesa, Pia Clemens, aseguró que hay un defecto del delantero del que no aprende.

Mbappé y Cherki destruyen el juego de Francia tras caer vs España en el Mundial 2026: “No estuvimos al nivel de una semifinal”

ver también

Mbappé y Cherki destruyen el juego de Francia tras caer vs España en el Mundial 2026: “No estuvimos al nivel de una semifinal”

El gran problema de Mbappé: no puede solo

Hay un malentendido fundamental en la historia de Kylian Mbappé, especialmente desde niño por culpa de su intelecto“, sostuvo.

Periodista francesa sostiene que el defecto de Mbappé es creer que ´puede escribir la historia solo.

Periodista francesa sostiene que el defecto de Mbappé es creer que ´puede escribir la historia solo.

Agrega que el delantero “está convencido de que es él quien debe escribir su propia historia, pero uno no escribe su historia solo, La historia se escribe entrelazándola con las historias de los demás. Ese es el error original de Mbappé“.

Mbappé está obsesionado con controlar su propia historia e incluso, por consiguiente, con escribir la historia de la selección francesa, la del Paris Saint-Germain y ahora la del Real Madrid. No se puede hacer todo eso solo“, sentenció Clemens.

¡España a la final de la Copa del Mundo! Francia y Mbappé nunca despertaron para jugar en Dallas

ver también

¡España a la final de la Copa del Mundo! Francia y Mbappé nunca despertaron para jugar en Dallas

Ahora Francia espera por Argentina o Inglaterra para el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026. Mbappé intentará quedarse con el Botín de Oro como premio de consuelo.

Resumen:

-España venció 0-2 a Francia en semifinales de la Copa del Mundo 2026.

-Kylian Mbappé y Lionel Messi empatan como goleadores con ocho tantos cada uno.

-Francia definirá el tercer lugar del torneo enfrentando a Argentina o Inglaterra.

Lee también
El mítico récord que rompe Kylian Mbappé en las Copas del Mundo
Mundial 2026

El mítico récord que rompe Kylian Mbappé en las Copas del Mundo

Mbappé y un talento del City lapidan a Francia tras la caída: "No estuvimos..."
Mundial 2026

Mbappé y un talento del City lapidan a Francia tras la caída: "No estuvimos..."

Francia vs España: Transmisión, formación y cómo llegan a semifinales
Mundial 2026

Francia vs España: Transmisión, formación y cómo llegan a semifinales

Samuel Eto'o defiende a Kylian Mbappé con fuerte mensaje a Francia
Mundial 2026

Samuel Eto'o defiende a Kylian Mbappé con fuerte mensaje a Francia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo