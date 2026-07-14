Francia y España protagonizan una semifinal de lujo en el Mundial 2026, con Kylian Mbappé y Lamine Yamal como las grandes figuras del esperado encuentro.

Este martes se disputará en semifinales uno de los duelos más esperados del Mundial 2026. Francia, liderada por Kylian Mbappé, se enfrentará a España de Lamine Yamal en busca de un lugar en la gran final del certamen.

Ambas selecciones llegan en un gran momento tras superar exigentes llaves en los cuartos de final. Los franceses eliminaron a Marruecos, mientras que España dejó en el camino a Bélgica, por lo que el encuentro asoma como una verdadera final anticipada entre dos de las grandes potencias del torneo.

¿Dónde ver Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026?

El partido se disputará este martes 14 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile. La transmisión estará disponible por la señal abierta de Chilevisión, además de DSports. En streaming, el compromiso podrá seguirse a través de DGO y Paramount+.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Fabían Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Así llegan Francia y España

Francia firmó una fase de grupos perfecta al imponerse por 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. En la fase eliminatoria derrotó por 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final, luego superó por 1-0 a Paraguay en octavos y venció por 2-0 a Marruecos en cuartos.

La gran figura de los “Les Bleus” ha sido Kylian Mbappé, quien suma seis goles y se ubica entre los máximos anotadores del Mundial.

Mbappé es uno de los goleadores del Mundial. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

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Además, el conjunto dirigido por Didier Deschamps cuenta con figuras como Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro, y Michael Olise. No obstante, también ha debido sobreponerse a las bajas por lesión de Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté y Marcus Thuram.

España, por su parte, comenzó el torneo con un empate sin goles frente a Cabo Verde, antes de vencer por 4-0 a Arabia Saudita y por 1-0 a Uruguay para avanzar a la siguiente ronda.

Posteriormente goleó por 3-0 a Austria en dieciseisavos, derrotó por la cuenta mínima a Portugal en octavos y eliminó a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final.

El combinado español tiene como principal referente a Lamine Yamal, acompañado por otras figuras de primer nivel como Pedri, Mikel Merino y Marc Cucurella.

Lamine Yamal es la gran figura de España/Getty Images)

Sin embargo, también ha sufrido importantes bajas durante el campeonato, entre ellas las de Marcos Llorente, Álex Baena, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal.