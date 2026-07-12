El defensor galo Ibrahima Konaté se refirió a los dichos del delantero español, en la previa al duelo clave por el Mundial 2026.

Qué lindo está el Mundial. Los cruces llevaron a que la primera semifinal sea un clásico, puesto que España y Francia se verán las caras con la idea de vencer para quedar a un partido de dar la vuelta olímpica.

El duelo entre españoles y franceses se dio en la misma instancia de la Euro 2024, donde La Roja se impuso por 2-1, situación que generó una polémica frase de Lamine Yamal en la antesala del choque de este martes en Dallas.

“Si alguien tiene que tener miedo, son ellos. Ya los eliminamos de la Eurocopa“, lanzó el zurdo. Las palabras del extremo de FC Barcelona tuvieron respuesta en el camarín de Francia.

ver también Ex presidente de España arma una fea polémica antes de las semifinales del Mundial: “Sin franceses”

Konaté le responde a Yamal antes de la semifinal del Mundial

Las declaraciones de Lamine Yamal cayeron hondo en el seleccionado francés, y este domingo las respondió el nuevo fichaje de Real Madrid. Ibrahima Konaté asistió a rueda de prensa y habló del supuesto “miedo” por jugar con España.

“No. Con toda honestidad, no prestamos atención a todo lo que se dice alrededor del partido. No hay que tener miedo de nadie. Lo importante es mantener la humildad con la que empezamos esta competición y no caer en ese tipo de trampas, especialmente en un momento como este. Él puede decir lo que quiera“, dijo el defensa central.

Francia se prepara para la semifinal con España. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

“Nosotros vamos a preparar el partido de la mejor manera posible y espero que, cuando termine, el resultado sea favorable para nosotros”, agregó el ex jugador de Liverpool.

Francia y España buscarán poner el nombre en la final del Mundial, la cual se jugará el domingo 19 de julio en Nueva Jersey-Nueva York.

En síntesis

Lamine Yamal afirmó que Francia debe tener miedo por la eliminación en la Euro 2024 .

afirmó que Francia debe tener miedo por la eliminación en la . Ibrahima Konaté respondió al delantero asegurando que no tienen miedo de ningún rival .

respondió al delantero asegurando que no tienen miedo de . España y Francia jugarán la semifinal del Mundial este martes en Dallas.

ver también Lamine Yamal y clasificación de España: “No tenemos ningún miedo a Francia, ellos deben tenerlo a nosotros”

¿Cuándo y a qué hora es la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España?

La primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España se jugará este martes 14 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Dallas.